Кроссовер Changan Uni-K появился у российских дилеров

Новый кроссовер Changan Uni-K начал поступать российским дилерам марки – в нашу страну завезена первая партия автомобилей этой модели. Дата официального начала продаж еще не назначена, но это случится в ближайшие несколько недель, пишет издание «Авторевю». Тогда же будут объявлены комплектации и цены: по предварительным данным, они составят ориентировочно от 3,5 до 4,3 млн рублей.

Напомним, кроссовер Changan Uni-K уже завершил цикл сертификационных испытаний в России и получил одобрение типа транспортного средства. Созданный на основе концепта Vision-V, этот кроссовер был представлен в серийном исполнении под именем Uni-K в ноябре 2020 года. Uni-K – cамый большой кроссовер в модельной гамме Changan. В длину модель имеет 4865 мм, что позволяет смело отнести его к размерному классу D-SUV.

Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый турбомотор собственной разработки, который работает на 92-м бензине и выдает 226 л.с. Как отмечается, 350 Нм крутящего момента доступны уже при 1500 об/мин, а начиная с 1900 об/мин крутящий момент достигает максимального значения 380 Нм. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией от Aisin с возможностью ручного переключения. Дополнительно водителю предлагается выбор из трех преднастроенных режимов работы АКП: Standard, Sport и Eco. В зависимости от комплектации, Changan Uni-K будет предложен с передним приводом или полным приводом Nextrac от BorgWarner. Последний имеет три режима работы на выбор: 4WD, Auto и 2WD.

В настоящее время модельный ряд Changan в России включает компактный кроссовер Changan CS35 Plus, полноприводный внедорожник Changan CS75FL и среднеразмерный кроссовер CS55. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2022 года российские дилеры Changan реализовали 1855 автомобилей, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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Фото: «Авторевю»