Рынок люксовых автомобилей с пробегом в апреле упал на 26%

Продажи подержанных автомобилей сегмента Luxury в апреле 2022 года сократились более чем на четверть, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт».

Так, за весь апрель россияне приобрели 162 люксовых автомобиля с пробегом – на 26% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Почти 45% от этого количества пришлось на марку Bentley, что составляет 72 машины. Намного меньше было куплено б/у автомобилей итальянского бренда Maserati (31 шт.) и британского Rolls-Royce (26 шт.). Кроме этого, за месяц было перепродано еще 20 автомобилей Lamborghini, 9 – Ferrari, 3 – Aston Martin и 1 – Aurus.

Лидерство среди люксовых моделей с пробегом по итогам апреля принадлежит Bentley Continental GT, результат которого составил 39 единиц. Второе и третьем место поделили между собой Bentley Bentayga и Maserati Levante – обе модели разошлись тиражом по 16 экземпляров. Далее в рейтинге следует Bentley Continental Flying Spur (13 шт.). Замкнул ТОП-5 Lamborghini Urus (9 шт.).

Что касается итогов четырех месяцев нынешнего года, то за этот период своих владельцев в России поменяли 662 люксовых автомобиля. И это на 23% превышает аналогичный показатель 2021 года.

Какие еще тенденции происходят на вторичном рынке нашей страны? Об этом и многом другом поведают наши эксперты в рамках форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 июня в Москве. Подробности и регистрация – здесь.

Фото: РОЛЬФ