Audi доработала модель RS 4 Avant и семейство RS 5

Компания Audi доработала модели RS 4 Avant и семейство RS 5, внедрив ряд технических новинок. Сохранив стандартные 450-сильный 2,9-литровый бензиновый турбомотор V6, 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод, автомобили стали на 0,1 - 0,2 секунды быстрее в разгоне с места до 100 км/ч, а максимальную скорость у моделей увеличили до 290 км/ч.

Как пишет газета «Коммерсант», достичь этого удалось за счет облегчения на 8 кг после удаления части шумоизоляции на моторном щите, установки облегченного выхлопа RS sports exhaust plus, перенастройки «автомата» и изменения алгоритма работы активного заднего дифференциала. Наряду с карбон-керамическими тормозами и адаптивными амортизаторами эти доработки включили в пакет Competition.

Пакет Competition Plus дополнительно имеет винтовую подвеску с более жесткими пружинами и стабилизаторами, а также регулировкой дорожного просвета - автомобили уже имеют на 10 мм меньший клиренс, который дополнительно можно уменьшить еще на 10 мм.

В Европе Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 и Audi RS 5 Sportback оснастить пакетом Competiton можно за 7,8 тыс. евро, а пакетом Competition Plus – за 11,8 тыс. евро.

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Фото: Audi