Toyota Highlander обновился и получил турбомотор

Компания Toyota представила модернизированный кроссовер Highlander для североамериканского рынка. Продажи новинки в США начнутся до конца нынешнего года, цены будут объявлены позже.

Как пишет портал Autonews.ru, главным изменением модернизированного Toyota Highlander стало появление нового четырехцилиндрового бензинового турбомотора, пришедшего на смену атмосферной «шестерке». Так, старый 3,5-литровый безнаддувный агрегат V6 заменили 2,4-литровой «турбочетверкой», развивающей 269 л.с. и 418 Нм крутящего момента. Таким образом, новый двигатель выдает на 30 л.с. меньше прежнего мотора, но при этом пиковая тяга увеличилась на 62 Нм. В Toyota отмечают, что турбоагрегат выбрасывает в атмосферу примерно на 50% меньше вредных частиц по сравнению со старым шестицилиндровым атмосферным двигателем.

Кроме того, как и прежде, Toyota Highlander будет доступен в США с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового безнаддувного мотора, действующего в паре с двумя электрическими агрегатами. В сумме все двигатели способны развивать до 246 л.с.

Что касается других изменений, то теперь в салоне у «старших» версий появилась 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель, заменившая прежний щиток с аналоговыми «циферблатами» и небольшим информационным дисплеем диагональю 7 дюймов.

Кроме того, кроссовер получил новый мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, навигацией, голосовым управлением и возможностью автоматической загрузки обновлений из облачного хранилища. Устройство поддерживает беспроводное подключение мобильных устройств на платформах iOS и Android.

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Фото: Toyota