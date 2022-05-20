Land Rover представил новый Range Rover Sport

Компания Land Rover представила внедорожник Range Rover Sport третьего поколения. Производство новинки будет налажено на предприятии в английском Солихалле, а продажи начнутся осенью 2022 года. В Европе цены на новый Range Rover Sport будут начинаться от 93 тыс. евро, пишет портал Autonews.ru.

В основе третьего Range Rover Sport лежит модульная архитектура MLA Flex с продольным расположением двигателя внутреннего сгорания, которая также предусматривает использование электрических агрегатов. Длина внедорожника после смены поколения увеличилась на 67 мм (до 4946 мм), а размер колесной базы вырос на 74 мм (до 2997 мм). Объем багажного отделения увеличили с 780 до 835 литров.

В салоне появилась 13,7-дюймовая виртуальная приборная панель, проекционный дисплей и сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса диагональю 13,1 дюйма. Еще один экран установлен в салонном зеркале, на которое можно выводить изображение с камеры заднего вида.

В линейку двигателей нового Range Rover Sport вошли 3-литровые шестицилиндровые турбодизели мощностью 249, 300 и 350 л.с. Бензиновая гамма представлена рядными «шестерками», выдающими 360 и 400 л.с. На вершине линейки расположился 4,4-литровый твин-турбо мотор V8 от BMW, развивающий 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Кроме того, для нового Range Rover Sport предусмотрено две новые гибридные модификации на 440 и 510 л.с., где бензиновые «шестерки» работают в тандеме с 113-сильным электромотором. Все агрегаты действуют вместе с 8-ступенчатым «автоматом» ZF, подключаемым полным приводом и 48-вольтовым стартер-генератором, обеспечивающим дополнительную тягу при резких ускорениях.

В стандартное оснащение внедорожника входит пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами, а за дополнительную плату доступны активные стабилизаторы поперечной устойчивости для подавления кренов, самоблокирующийся задний дифференциал и полноуправляемое шасси с поворачивающимися под небольшим углом задними колесами.

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Фото: Land Rover