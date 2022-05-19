Cadillac представил самый мощный внедорожник в своей истории

Компания Cadillac представила новую «старшую» модификацию флагманской модели Escalade, получившую традиционную букву «V» в названии. Новинка стала самым мощным внедорожником за всю историю американской марки.

Как пишет портал Autonews.ru, Cadillac Escalade-V оснастили существенно модернизированным 6,2-литровым бензиновым компрессорным двигателем V8, в котором применен особый механический нагнетатель рабочим объемом 2,65 л. Мотор работает с усиленной и специально доработанной 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода, передающей 67% тяги на заднюю ось. Агрегат в пике выдает 690 л.с. и 885 Нм крутящего момента, что делает Cadillac Escalade-V одним из самых мощных серийных внедорожников в мире. К примеру, 6,2-литровый двигатель Dodge Durango Hellcat выдает 720 л.с., однако эту модель уже сняли с производства.

Cadillac Escalade-V массой почти 3 тонны способен ускоряться с места до 60 миль в час (96 км/ч) за 4,4 секунды. На преодоление классической дрэговой дистанции в четверть мили (402 м) уходит 12,74 секунды.

От стандартного внедорожника модификацию Escalade-V можно отличить благодаря спортивному переднему бамперу с массивным центральным воздухозаборником, а также по радиаторной решетке с темными элементами по краям.

Кроме того, внедорожник обзавелся фирменными эмблемами из линейки V-Series на дверях, а также особыми легкосплавными колесами с красными суппортами тормозных механизмов. Наконец, сзади появилось четыре спортивных патрубка выпускной системы и небольшой диффузор.

В США продажи нового Cadillac Escalade-V, который выпустят ограниченным тиражом, начнутся в конце лета нынешнего года. Цены на автомобили начинаются от 149,9 тыс. долларов. Для сравнения, люксовый внедорожник Mercedes-Maybach GLS на американском рынке оценен в 160 тыс. долларов.

Фото: Cadillac