Subaru представила обновленный седан Legacy

Компания Subaru представила модернизированный седан Legacy, который претерпел промежуточный рестайлинг перед сменой поколения. В США продажи обновленной модели начнутся осенью 2022 года, цены будут объявлены позже.

Как пишет портал Autonews.ru, от предшественника автомобиль можно отличить благодаря измененной передней части кузова с увеличенной радиаторной решеткой, под которой расположился другой более агрессивный бампер.

Что касается технической части, то обновленный Subaru Legacy получил последнюю версию фирменного комплекса систем безопасности EyeSight с новой широкоугольной камерой, позволяющей электронике лучше распознавать другие объекты на дороге, в том числе пешеходов и велосипедистов во время движения на перекрестках.

Базовый двигатель остался прежним: Subaru Legacy укомплектован 2,5-литровым атмосферным оппозитным мотором, развивающим 185 л.с. и 238 Нм крутящего момента. Агрегат действует вместе с вариатором и системой полного привода. При этом версию Sport оснастили 2,4-литровой «турбочетверкой», выдающей 263 л.с. и 375 Нм. Такой автомобиль также отличается от других вариантов подвеской со спортивными настройками, аэродинамическими элементами кузова, 18-дюймовыми легкосплавными дисками и другими внешними деталями.

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Фото: Subaru