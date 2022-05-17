Rolls-Royce представил обновленный седан Phantom

Компания Rolls-Royce представила обновленный вариант флагманского седана Phantom. Автомобиль получил решетку радиатора с подсветкой, декоративную полосу, визуально объединяющую дневные ходовые огни, новый рисунок фар, а также новый дизайн колес из нержавеющей стали с треугольными гранями с полной или частичной полировкой. Доступен вариант колес из полированной нержавеющей стали с покрытием черным лаком в стиле Rolls-Royce 1920 годов. В качестве опции можно выбрать темный декор окантовок решетки радиатора, капота, лобового и боковых стекол, пишет газета «Коммерсант».

К премьере обновленного седана приурочили дебют специальной модификации Phantom Platino, созданной заводским подразделением по персонализации автомобилей Bespoke, который получил комбинированную отделку салона. Передние сиденья декорированы кожей, а задние – двумя видами текстиля, один из которых сделан из бамбуковых волокон. В тон рисунки тканевой обивки выполнена «Галерея» на передней панели, узор на подлокотниках и центральной консоли. Окантовка часов сделана из напечатанной на 3D-принтере керамики, а рисунок «звездного неба» на потолке акцентирует внимание на рисунке обивки салона. Напомним, премьера нового Rolls-Royce Phantom состоялась летом 2017 года.

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Фото: Rolls-Royce