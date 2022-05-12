Mercedes-Benz представил AMG-версию нового C-Class

Компания Mercedes-Benz представила AMG-версию нового C-Class – исполнение C 43 для седана и универсала. На европейском рынке новинка появится до конца 2022 года, ее стоимость пока не названа.

Как пишет газета «Коммерсант», AMG-версия нового C-Class оснащена 2,0-литровым бензиновым турбомотором, который стал первым в мире серийным двигателем для дорожных автомобилей с турбиной с электроприводом. Электродвигатель встроен непосредственно в вал турбонагнетателя между турбинным колесом на стороне выпуска и колесом компрессора на стороне впуска. Через 48-вольтовую электрику он приводит в движение вал турбонагнетателя напрямую, ускоряя колесо компрессора до того, как поток выхлопных газов начнет его традиционным способом.

В итоге инженерам за счет технологии из Формулы-1 удалось повысить отзывчивость двигателя на нажатие педали газа и увеличить крутящий момент на низких оборотах, улучшая разгонную динамику. Двигатель выдает мощность 408 л.с. и за счет дополнительного стартер-генератора может получать прибавку в 14 л.с., он сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Аналогичную силовую установку ранее получил кабриолет Mercedes-AMG SL 43.

AMG C 43 имеет полноуправляемое шасси, адаптивные амортизаторы, перенастроенное рулевое управление, усиленные тормоза и спортивную выхлопную систему. Автомобиль получил спортивный обвес с решеткой радиатора Panamericana, а в салоне появились спортивные сиденья и руль.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Mercedes-Benz