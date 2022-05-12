Volkswagen показал прототип пикапа Amarok нового поколения

Компания Volkswagen показала прототип пикапа Amarok нового поколения, который будет представлен в 2022 году. Производство новинки будет налажено в ЮАР, а продажи начнутся до конца года.

Как пишет газета «Коммерсант», технически модель унифицирована с новым поколением Ford Ranger, отличия – в дизайне кузова и интерьера. Версия с короткой кабиной будет позиционироваться как коммерческий автомобиль, а с двухдверной кабиной – как более гражданский вариант.

В линейку двигателей пикапа войдут 2-литровый турбодизель в нескольких вариантах форсировки, 3-литровый турбодизель V6 и 2,3-литровый бензиновый турбомотор. Предусмотрены 6-ступенчатая механическая и автоматическая коробка передач, а также 10-ступенчатый «автомат». Появятся версии с задним и полным приводом, подключаемым и постоянным.

На рынок Volkswagen Amarok выйдет в пяти комплектациях: базовой безымянной, Life, Style, внедорожной PanAmericana и Aventura. В оснащение войдут более 30 электронных ассистентов водителя, матричные фары и другое оборудование.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Volkswagen