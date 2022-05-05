Kia представила обновленный кроссовер Soul

Компания Kia обновила кроссовер Soul для рынка Северной Америки, изменив дизайн и оснащение модели. В США продажи новинки начнутся летом 2022 года, а сроки появления рестайлингового Kia Soul на других рынках пока не названы.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль получил новые передний и задний бампера, увеличенную решетку радиатора с измененным рисунком и переработанные фары, которые лишились двухэтажной конфигурации и объединены в общий блок.

Салон практически не поменялся, если не считать переделанных клавиш на спицах руля. В топовых комплектациях для Kia Soul предложены цифровая панель приборов и «электрический» ручной тормоз, доступные ранее только для электромобиля Kia e-Soul.

Линейку моторов обновленного Kia Soul составляют только 149-сильный 2-литровый бензиновый атмосферный двигатель в сочетании с вариатором и передним приводом.

Напомним, для российского рынка Kia Soul выпускается на мощностях калининградского завода «Автотор». Модель предлагается в 12 вариантах сочетания комплектации, двигателя и трансмиссии по цене от 1 млн 829 тыс. 900 рублей до 2 млн 509 тыс. 900 рублей в зависимости от комплектации. Автомобили с атмосферными двигателями 1.6 MPI (123 л.с.) могут быть оснащены как 6-ступенчатой механической, так и автоматической коробкой передач. Двигатель 2.0 MPI (150 л.с.) агрегатируется только в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Наиболее мощный силовой агрегат на версии со спортивным дизайном GT Line – 1.6 T-GDI (с непосредственным впрыском и турбонаддувом) имеет мощность 200 л.с. и агрегатируется только с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями 7DCT.

По итогам первого квартала 2022 года продажи кроссовера Kia Soul на российском рынке составили 2101 автомобиль, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Фото: Kia