Geely Emgrand получил гибридную версию

Компания Geely начала продажи в Китае нового гибридного седана Emgrand L Thor Hi-X. На данный момент представлено три конфигурации новинки в ценовом диапазоне от 129,8 тыс. юаней до 145,8 тыс. юаней (примерно 1,47-1,65 млн рублей). При этом цены указаны с учетом всевозможных скидок. Без них стоимость будет выше – от 134,6 тыс. юаней до 150,6 тыс. юаней (примерно 1,52-1,7 млн рублей), пишет портал «Китайские автомобили».

Гибридный седан Geely Emgrand L Thor Hi-X оказался слегка выше бензинового варианта Emgrand L. Так длина, ширина и высота гибрида составляют 4735 х 1815 х 1495 мм, колесная база – 2700 мм, а дорожный просвет – 148 мм.

Экстерьер нового автомобиля отличается крупной решеткой радиатора и большими воздухозаборниками с обеих сторон, в которых располагаются вертикальные ходовые огни, а фирменный логотип Geely теперь подсвечивается. Также для модели доступен новый эксклюзивный цвет – Aurora White. Учитывая, что Emgrand L Thor Hi-X является подзаряжаемым гибридом (PHEV), на его левом переднем крыле можно заметить порт для быстрой зарядки аккумулятора. Стоит также отметить новые двухцветные 17-дюймовые колесные диски, которые обладают способностью к аэродинамическому сопротивлению во время движения. Сзади самым заметным элементом стала сплошная монофара, в которой разместились целых 258 диодных источников света.

Интерьер автомобиля получил новое двухцветное оформление под названием «Forest Green» и эксклюзивный электроджойстик управления коробкой передач «Thor». Кроме этого Emgrand L Thor Hi-X оснащен полностью цифровой приборной панелью с диагональю 10.25 дюймов и 12.3-дюймовым центральным экраном мультимедиа.

Седан использует гибридную технологию Thor Smart Engine Hi-X (plug-in hybrid) и оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Его максимальная мощность составляет 181 л.с., а максимальный крутящий момент 290 Нм. Также автомобиль оснащен электродвигателем с отдачей 136 л.с. и 320 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 3-ступенчатая гибридная коробка передач HT Pro с электроприводом, которая способна реализовать 20 интеллектуальных режимов вождения с функцией адаптивного самообучения. Суммарная отдача этой гибридной силовой установки составляет 317 л.с., а крутящий момент 610 Нм. Это позволяет Emgrand L Thor Hi-X разгоняться до 100 км/ч, всего за 6,9 секунды. При этом максимальная скорость седана равна 230 км/ч, а средний расход топлива в гибридном режиме составляет 3,8 л/100 км.

Объем топливного бака у гибридного Emgrand L Thor Hi-X слегка уменьшился по сравнению с бензиновым вариантом и составляет 52 литра против 55 у Emgrand L. Зато он способен преодолевать расстояние в 100 км на чистом электричестве или 1300 км в смешанном, гибридном режиме.

Что касается «интеллектуального» оснащения Emgrand L Thor Hi-X, новинка получит цифровую платформу экосистемы Geely Galaxy OS, которая позволяет взаимодействовать с водителем посредством экранов, а также осуществлять интеллектуальное голосовое управление функциями автомобиля с последующим самообучением и поддержкой глобальных обновлений FOTA.

Также седан будет оснащен интеллектуальной системой помощи водителю на уровне L2, то есть будет сотрудничать с водителем для совместного управления автомобилем. Он получит функцию активной безопасности ELKA (Emergency Lane Keeping Assistance) – автономную систему для предотвращения лобовых столкновений, которая распознает риски столкновения транспортных средств, связанных с непреднамеренным выездом на полосу встречного движения. А система автономного экстренного торможения AEB-P специально ориентирована на обнаружение пешеходов и двухколесных транспортных средств. Кроме того, климатическая система автомобиля оборудована датчиком управления качеством воздуха AQS, который не допускает проникновение в систему вентиляции выхлопных газов от соседних автомобилей.

Самая актуальная информация о продажах автомобилей из КНР в нашей стране, а также их дальнейших планах, содержится в специальной бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Geely