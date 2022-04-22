Lamborghini Huracan получил версию Tecnica

Компания Lamborghini представила новую модификацию купе Huracan – исполнение Tecnica. Сроки выхода новинки на рынок и стоимость нового спорткара пока не названы.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль создан на основе заднеприводной версии Huracan STO с атмосферным 640-сильным 5,2-литровым V10 в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полноуправляемым шасси. У варианта Tecnica перенастроена система управления тягой и изменена настройка подвески (доступны варианты Strada, Sport или Corsa), а также улучшено охлаждение карбон-керамических тормозов.

Визуально Huracan Tecnic отличается особым аэродинамическим обвесом, отсылающим к трековому суперкару Lamborghini Essenza SCV12, черными деталями в оформлении кузова, стационарным антикрылом, а также 20-дюймовыми колесами Damiso по мотивам виртуального суперкара Lamborghini V12 Vision Gran Turismo.

Новинка получила новые сиденья, панель приборов с особым дизайном и эксклюзивные варианты отделки интерьера. Для снижения массы Huracan Tecnic часть кузовных элементов сделана из углепластика, болты крепления колес выполнены титановыми, а двери и кресла также отличаются сниженным по сравнению с другими модификациями купе весом.

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Фото: Lamborghini