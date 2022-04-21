BMW представил представительский седан 7 серии нового поколения

Компания BMW официально представила представительский седан 7 серии нового поколения, продажи которого в Европе, США и Китае должны начаться в конце этого года.

Как пишет портал Wroom.ru, новая «семерка» оформлена в стиле недавно обновленного кроссовера BMW X7 с двухярусной передней оптикой: сверху полоски ходовых огней и поворотников, ниже – затемненные фары головного света. Вариантов по длине кузова больше не будет – теперь 7 серия BMW будет только растянутой (длина кузова – 5,39 метра).

Кардинально изменился и салон – теперь у «семерки» будет широкий единый блок из двух экранов, лаконично оформленная передняя панель и минимум кнопок. Вдоль «торпедо» протянулась световая декоративная полоса с сенсорными кнопками, при помощи которых можно управлять силой и направлением обдува. Сами дефлекторы вентиляции теперь скрыты.

Сзади может быть установлен диван или два раздельных кресла с регулировками, вентиляцией и массажем. А за доплату покупателям предложат сиденья, раскладывающиеся в полулежачее положение и оснащенные подставками для ног. Также для задних пассажиров предусмотен большой экран, закрепленный на потолке.

В основе конструкции нового седана BMW 7 серии с заводским индексом G70 – модернизированная платформа от модели предыдущего поколения. Адаптивная пневмоподвеска есть по умолчанию у всех модификаций. Опционный пакет M Sport предполагает не только внешний обвес, но еще и иные настройки ходовой части, а также усиленные тормоза.

Моторная гамма нового седана BMW 7 серии BMW включает рядные шестицилиндровые двигатели объемом 3 литра: дизельный мощностью 286 л. с. и бензиновые, развивающие 272 или 380 л.с. Привод – задний или полный. Топ-версия BMW 760i xDrive оснащена мотором V8 4.4 мощностью 544 л.с., а вот двигателя V12 у модели больше не будет. Зато в модельном ряду появятся подзаряжаемые гибриды. Под капотами таких «семерок» стоит 3-литровый бензиновый двигатель и электромотор, встроенный в автоматическую коробку. Суммарная отдача силовой установки – 490 или 571 л.с. в зависимости от исполнения, и до 80 км такой седан сможет проехать в электрическом режиме. Наконец, у машины появится чисто электрическая версия – BMW i7 с двумя электомоторами, совместно развивающими 544 л.с. Батарея на 102 кВт-ч обеспечивает запас хода до 590 км на одной зарядке.

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Фото: BMW