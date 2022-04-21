В России могут появиться доступные автомобили Livan

В России закончившиеся у дилеров автомобили Lifan могут сменить доступные модели Livan. Так за пределами Китая будут называть новые машины Ruilan Technology – компании, созданной совместно Lifan Technology и Geely Automobile после реорганизации Lifan Industry Group.

Как сообщили «Российской газете» в компании «Лифан Моторс Рус», в Ruilan Technology запланирован выпуск нескольких новых моделей электромобилей в 2022 году. Наряду с этим, разрабатывается модельный ряд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и на электрической тяге для экспорта за пределы Китая, в том числе в Россию и СНГ.

В настоящее время компания «Лифан Моторс Рус» проводит анализ для последующего планирования вывода на российский рынок новых моделей, как с ДВС, так и на электрической тяге. На сегодняшний день модельный ряд Livan Technology (Ruilan) включает минивэн Maple Leaf 80V, представляющий собой электрифицированную версию Geely Jiaji, седан 60S на базе Geely Emgrand GL, а также кроссовер X3 Pro – бюджетную электрическую копию Geely Vision X3. В основном эти машины предназначаются для работы в таксомоторных и каршеринговых компаниях.

Что касается текущей деятельности «Лифан Моторс Рус», то компания продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая полное взаимодействие с дилерской сетью по продажам, технической поддержке, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей марки Lifan. Более того, как рассказал порталу «Китайские автомобили» заместитель гендиректора «Лифан Моторс Рус» Кун Шуай, остаток новых автомобилей Lifan в России составляет на сегодня 130 штук, однако эти машины позже будут переданы «под заказ».

Напомним, в августе 2020 года китайская компания Lifan объявила о банкротстве. В рамках реорганизации бизнеса автопроизводителя государственный фонд Liangjiang Equity Investment Fund заменил Lifan Holdings в качестве контролирующего акционера, получив 51% акций. Кроме того, Geely Maijie и ее материнская компания Geely Technology Group выступили в качестве промышленных инвесторов, выкупив порядка 49% акций Lifan. Новые владельцы переименовали марку в Lifan Technology, которая в настоящий момент продолжает вести деятельность по производству автомобилей и мототехники. При этом в январе 2022 года Lifan Technology и Geely Automobile создали компанию Ruilan Technology, которая специализируется непосредственно на производстве автомобилей, а за рубежом ее название будет звучать как Livan Technology. В настоящее время «Лифан Моторс Рус» переходит под управление Livan Technology.

Фото: Ruilan Technology