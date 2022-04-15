Kia представила рестайлинговый кроссовер Telluride

Компания Kia в рамках автосалона в Нью-Йорке представила рестайлинговый кроссовер Telluride, который поступит в продаже на рынке США летом 2022 года.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль отличают измененные оптику, бампера и новую решетку радиатора, а в салоне переработана передняя панель. Цифровая панель приборов и мультимедиа получили 12,3-дюймовые экраны, объединенные в общий блок, появился новый руль и 10-дюймовый проекционный дисплей.

После обновления у Kia Telluride расширился список опционального оборудования и добавлены новые возможности электронных ассистентов водителя, а вот двигатель остался неизменным. Во всех версиях Telluride оснащается 295-сильным бензиновым мотором V6 объемом 3,8 литра и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Опционально доступна система полного привода.

Кроме того, для Kia Telluride разработаны две внедорожные версии – X-Line и X-Pro, которые получили особый декор кузова, увеличенный на 10 мм дорожный просвет, измененные настройки противобуксовочной системы, а также особый режим Tow Mode для буксировки прицепа.

Напомним, внедорожник Kia Telluride для американского рынка выпускается на заводе Kia Motors в Джорджии, США. Кроссовер был разработан в американском дизайн центре KIA и появился в шоу-румах США в начале 2019 года. Стоит отметить, что на российском рынке самой крупной моделью SUV от Kia является рамный внедорожник Mohave.

Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Kia