Nissan Pathfinder получил «внедорожную» версию Rock Creek

Компания Nissan представила новую модификацию кроссовера Pathfinder – «внедорожное» исполнение Rock Creek. Продажи новинки на рынке США начнутся летом 2022 года.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль получил увеличенный на 16 мм дорожный просвет, новые амортизаторы, 18-дюймовые колеса с внедорожными покрышками и форсированный с 288 л.с. до 299 л.с. 3,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель V6. Мотор работает в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Внешний вид версии Rock Creek отличается черным декором кузова, новыми бамперами и решеткой радиатора, а также дополнительным багажником на крыше. Салон с раздельными креслами второго ряда имеет черную отделку кожей и алькантарой с контрастной оранжевой прострочкой.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», внедорожник Nissan Pathfinder нового поколения появился на российском рынке в феврале этого года, однако уже в начале марта его поставки в нашу страну были приостановлены. Напомним, для российского рынка эта модель выпускалась на американском заводе Nissan в Смирне, штат Теннесси. Таким образом, на сегодняшний день модельный ряд Nissan в России включает кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano. Между тем, завод Nissan в Санкт-Петербурге, где производятся эти модели, с 14 марта временно приостановил работу в связи с перебоями поставок комплектующих.

По итогам первых трех месяцев 2022 года в России было продано 11145 автомобилей Nissan, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,0% против 3,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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Фото: Nissan