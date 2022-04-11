Mitsubishi приостановила производство автомобилей в России

В связи с перебоями в цепочке поставок и логистическими трудностями производство автомобилей Mitsubishi на заводе «ПСМА Рус» в Калуге приостановлены, поставки импортных моделей также временно прекращены. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «ММС Рус», отметив, что, несмотря на все эти обстоятельства, компания продолжает работу в России, используя текущий сток автомобилей.

Напомним, на заводе «ПСМА Рус» в Калуге компания Mitsubishi выпускает свои самые продаваемые модели в России – кроссовер Outlander и рамный внедорожник Pajero Sport. По импорту на российский рынок поставляются кроссоверы Mitsubishi ASX и Eclipse Cross, а также пикап L200.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Mitsubishi реализовали 801 автомобиль – на 64% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2022 года в России продано 5747 автомобилей Mitsubishi, что на 12% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Полный список дилеров Mitsubishi (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: «ММС Рус»