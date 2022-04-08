Рынок грузовых автомобилей в марте снизился на 8%

В марте нынешнего года года объем российского рынка новых грузовых автомобилей составил 7,5 тыс. единиц, что на 8% меньше, чем за тот же месяц 2021-го. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Таким образом, в 2022 году рынок грузовиков впервые продемонстрировал падение, что во многом связано с последствиями начавшейся в конце февраля военной спецоперации на Украине (приостановка поставок машин на российский рынок некоторыми производителями, резкий рост цен на автомобили и пр.).

Впрочем, рыночное падение в марте наблюдается не у всех марок. Так, лидер рынка, KAMAZ, в первый месяц весны нарастил свои объемы на 15% до 3335 единиц. В результате его доля практически достигла 45%. У остальных участников рынка показатели значительно меньше. К примеру, входящие в тройку лидеров отечественные GAZ (622 шт.; -20%) и Ural (609 шт.; +28%), имеют более чем пятикратное отставание. Также в ТОП-5 попадают белорусский бренд MAZ (485 шт.; -7%) и китайский Shacman/Shaanxi (273 шт.; рост в 6,8 раза).

Первые семь позиций модельного рейтинга занимают представители отечественного автопрома, причем первые три – сплошь «камазы» (модели 43118 (834 шт.), 5490 (661 шт.) и 65115 (606 шт.) соответственно). На четвертом месте – GAZ Gazon NEXT (431 шт.), на пятом – KAMAZ 6520 (329 шт.). Далее расположились два «урала» (модели 4320 NEXT (203 шт.) и 4320 (160 шт.)). Лучшей среди иномарок оказывается Hyundai Mighty (158 шт.), компанию которой в ТОП-10 также составили MAN TGX (152 шт.) и Shacman/Shaanxi SX3258 (142 шт.).

Несмотря на мартовское падение, по итогам 1 квартала рынок еще сохраняет положительную динамику. За этот период в России было куплено 22,1 тыс. новых грузовиков – на 12% больше, чем за январь – март 2021 года.

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Фото: КАМАЗ