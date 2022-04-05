Lotus представил первый в своей истории кроссовер

Компания Lotus представила новую модель Eletre, ставшую первым серийным кроссовером в 70-летней истории британского производителя спортивных автомобилей. Новинку, разработкой которой компания занималась последние 10 лет, в отличие от спорткаров Lotus будут выпускать не в Великобритании, а в Китае – на новом заводе в Ухане. В 2023 году модель выйдет на рынки Европы и Китая, а затем появится в других странах и обрастет новыми исполнениями. Цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж.

Как пишет портал Autonews.ru, Lotus Eletre займет место флагмана в модельной линейке британской марки. Длина кроссовера составила 5105 мм, а размер колесной базы равен 3020 мм. Таким образом, по своим габаритам автомобиль превзошел Porsche Cayenne, который уступает ему в длине 180 мм.

Что касается внешности, то Eletre позаимствовал ключевые дизайнерские решения у нового спорткара Emira, дебютировавшего летом 2021 года. В частности, кроссовер получил сложные выштамповки на кузове, узкую диодную оптику, а также схожую переднюю часть. В фальшрадиаторную решетку интегрированы активные заслонки на электрическом приводе, которые автоматически открываются при необходимости дополнительного охлаждения агрегатов, батарей и тормозных механизмов.

Lotus Eletre оснащен полностью электрическую силовой установкой, так как после модели Emira в британской компании отказались от разработки новых автомобилей с классическими двигателями внутреннего сгорания. На каждой из осей кроссовера установлено по электромотору, суммарная отдача которых превышает 600 л.с. Автомобиль способен набирать первую «сотню» менее чем за 3,0 сек., а его максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Комплект батарей на 100 кВт-ч обеспечивает автономность пробега в 600 ким. Для аккумуляторов предусмотрена поддержка системы быстрой подзарядки на 350 кВт, благодаря которой пополнить их запас с 0% до 65% можно примерно за 20 минут.

Lotus Eletre укомплектован адаптивной пневматической подвеской, меняющей клиренс в зависимости от дорожных условий, а также активными стабилизаторами поперечной устойчивости для подавления кренов кузова. Кроме того, кроссовер получил полноуправляемое шасси с поворачивающимися под небольшим углом задними колесами, что обеспечивает устойчивость при поворотах на высоких скоростях и повышает маневренность на малых.

Главной особенностью салона стал раскладной 15,1-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса, обеспечивающий доступ в 95% всех функций автомобиля за один-три клика. Когда у водителя или пассажира нет необходимости использовать мультимедийную систему, то экран автоматически складывается и убирается в переднюю панель.

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Lotus