ТОП-10 новых грузовых автомобилей, которые чаще покупают в РФ

По итогам января – февраля нынешнего года в России было куплено 14660 новых грузовых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ по результатам обработки соответствующей информации*, это на 26% больше, чем за 2 месяца 2021 года.

Самым популярным новым грузовиком в РФ является KAMAZ 43118, который с января по февраль разошелся тиражом в 1400 единиц. Следом за ним идет еще один представитель Камского автозавода – модель KAMAZ 5490 (1182 шт.). Замыкает тройку лидеров GAZ Gazon NEXT (919 шт.).

Лучшим среди иностранных грузовых автомобилей оказывается Volvo FH, рыночный показатель которого за первые два месяца составил 856 экземпляров. Далее в рейтинге располагаются две модели KAMAZ – 65115 и 6520. Их результаты – 832 и 567 купленных машин соответственно.

Кроме них, в ТОП-10 наиболее покупаемых новых грузовиков в нашей стране за январь – февраль 2022 года попали: Mercedes-Benz Actros (486 шт.), Ural 4320 NEXT (632 шт.), Volvo FM (354 шт.) и Shacman/Shaanxi SX3318 (263 шт.).

Помимо коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

* На основе данных АО «Электронный паспорт»

Фото: КАМАЗ