Новый GAC GS8 появится в России не ранее 2023 года

Компания GAC планирует привезти в Россию кроссовер GS8 второго поколения. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщила официальный представитель GAC Motor Анна Бован, по словам которой, новинка может появиться на российском рынке не ранее 2023 года.

«На 2022 год мы планируем, как минимум, сохранить существующий модельный ряд без критических изменений, а именно – оставить в продаже все три модели с существующими комплектациями», – отметила Анна Бован.

Напомним, компания GAC Motor вышла на российский рынок в декабре 2019 года. На сегодняшний день в модельный ряд GAC Motor входят флагманский кроссовер GS8, премиальный минивэн GN8 и среднеразмерный кроссовер GS5. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры GAC реализовали 134 автомобиля – в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

Что касается нового поколения GAC GS8, то габариты кроссовера составляют 4980 х 1950 х 1780 мм при колесной базе 2920 мм. Таким образом, по сравнению с актуальной моделью длина увеличилась почти на 14 см, ширина – на 4 см, высота – на 1 см. На сегодняшний день в Китае представлены только 7-местные версии нового GAC GS8, но в дальнейшем появятся варианты с 5 и 6 сиденьями.

Бензиновая версия GAC GS8, как и прежде, оснащается 2,0-литровым двигателем (252 л.с. и 400 Нм), который работает в сочетании с 8-ступенчатым гидротрансформатором Aisin третьего поколения. Гибридный кроссовер получил связку 190-сильного ДВС с одним или двумя электромоторами (в зависимости от привода), в итоге общая мощность достигает 237 л.с. В этом случае используется электронная бесступенчатая ​​трансмиссия E-CVT.

В настоящее время на российском рынке доступен GAC GS8 первого поколения. Стоимость модели составляет от 2 млн 315 тыс. рублей до 2 млн 995 тыс. рублей, в зависимости от комплектации и типа привода. Под капотом GS8 установлен безальтернативный турбодвигатель мощностью 190 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и интеллектуальным полным приводом, адаптивным к любому дорожному покрытию. Для GS8 доступны шесть режимов вождения – «Песок», «Грязь», «Снег», «Адаптивный», «Спортивный», «Экономичный».

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: GAC