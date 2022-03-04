Volvo XC90 готовится к очередному рестайлингу

Компания Volvo в 2022 году планирует представить полностью электрический кроссовер XC90 нового поколения, который, как ожидается, получит название Embla. Однако нынешний XC90 в отставку не отправят: по словам главы Volvo Cars Хокана Самуэльссона, модель переживет рестайлинг и продержится на конвейере как минимум еще пару лет. Это решение можно объяснить неугасающей популярностью XC90 – в прошлом году он стал третьей по объемам продаж моделью шведской марки, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Volvo XC90 второго поколения продается с 2015 года, а последний на сегодняшний момент рестайлинг модель пережила в 2019-м. Ранее сообщалось, что XC90 может стать последней топливной моделью шведской марки, так как Volvo стремится полностью перейти на электроэнергию до того, как двигатели внутреннего сгорания запретят законодательно, а именно в 2030 году.

Грядущий рестайлинг XC90 будет носить «косметический» характер, иными словами, глобальных перемен во внешности модели ждать не стоит. Можно предположить, что внедорожник обновится по тому же сценарию, что и XC40 – патрубки выхлопной системы уберут под «юбку» бампера, пересмотрят оптику и осовременят мультимедийную систему.

Нынешний Volvo XC90 производится на заводе компании в Гетеборге. Модель выпускается с электрифицированными силовыми установками: это либо ДВС в связке со стартер-генератором, либо полноценный гибрид с возможностью подзарядки. Что же касается будущего полностью электрического XC90/Embla, то его сборку организуют на мощностях американского предприятия Volvo в Южной Каролине, на одном конвейере с Polestar 3.

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Фото: Volvo