Dacia Sandero в январе 2022 года стал бестселлером в Европе

Компактный хэтчбек Dacia Sandero в январе стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в Dacia, благодаря выходу нового поколения Sandero в прошлом году, эта модель укрепила свои позиции в Европе, обеспечивая более 40% в общем объеме реализации марки.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Dacia Sandero с показателем 17558 реализованных машин (+10%). Второе место занял Peugeot 208, чьи продажи составили 16190 автомобилей (-6%). Третий результат показал Peugeot 2008 – реализация этой модели снизилась на 2% до 14563 единиц. Далее идет Volkswagen Golf, на котором остановили свой выбор 14483 европейских покупателя (-4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen T-Roc, разошедшийся тиражом 13668 экземпляров (-1%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Skoda Octavia (13395 шт., +2%), Renault Clio (12856 шт., -11%), Toyota Yaris Cross (12456 шт.), Ford Puma (12159 шт., +18%) и Toyota Corolla (11990 шт., +18%).

Найти эти автомобили можно и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Dacia

