Stellantis не исключает переноса производства из России из-за санкций

Автоконцерн Stellantis допускает перенос производства из России в случае негативных последствий из-за санкций в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Об этом изданию The Wall Street Journal заявил глава Stellantis Карлос Таварес, отметив, что геополитические риски влияют на то, как компания будет принимать решения на перспективу.

«Если реальность будет такова, что мы не сможем производить поставки на завод, мы будем вынуждены либо перенести это производство на другие заводы, либо столкнуться с ограничениями», – сказал Карлос Таварес.

Как пишет агентство «Интерфакс», основным производственным активом группы Stellantis в России является завод «ПСМА Рус» в Калужской области, чьи мощности рассчитаны на выпуск 125 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в предприятие, выпускающее автомобили по полному циклу, составили 550 млн евро. Stellantis владеет 70% калужского завода стоимостью 470 млн евро, оставшиеся 30% принадлежат Mitsubishi.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года калужский завод «ПСМА Рус» увеличил производство автомобилей брендов Peugeot, Citroen, Opel в два раза, зафиксировав лучший результат по объему выпуска за последние 7 лет. Как отмечается, в прошлом году Stellantis запустил несколько ключевых производственных проектов в России. Так, «ПСМА Рус» внедрил новую платформу для производства мини-фургонов и компактвэнов Peugeot, Citroen и Opel, а также запустил серийную сборку экспортно-ориентированных дизельных двигателей, которые локально будут устанавливаться на модели: фургоны Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro, мини-фургоны Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo Cargo, а также компактвэны Peugeot Partner Crossway, Citroen Berlingo Multispace, Opel Combo Life. В феврале 2022-го «ПСМА Рус» начал поставки в Европу коммерческих фургонов Peugeot Expert, Opel Vivaro и Citroen Jumpy российского производства. К концу 2022 года предприятие планирует наладить сборку коммерческой модели Fiat Scudo, предназначенной для экспорта, а также производство механических коробок передач. Напомним, следуя стратегии долгосрочного развития в регионе Евразия и расширения бизнеса за его пределами, группа Stellantis, создает на базе завода «ПСМА Рус» в Калуге экспортный хаб по поставкам автомобилей и двигателей в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку.

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Фото: Stellantis