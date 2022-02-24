АВТОВАЗ назвал сроки появления обновленной LADA Vesta Sport

Выпуск спортивной модификации обновленной LADA Vesta Sport начнется в 2023 году. Об этом порталу Autonews.ru сообщил представитель АВТОВАЗа. При этом он опроверг слухи о том, что обновленной LADA Vesta Sport может достаться 1,3-литровый турбомотор Renault, который устанавливают на купе-кроссовер Renault Arkana и внедорожник Duster второго поколения.

Спортивный седан сохранит 1,8-литровый атмосферный двигатель, форсированный до 145 л.с. Мотор, действующий в паре с механической коробкой передач с усиленными приводами, позволяет LADA Vesta Sport набирать «сотню» за 9,6 сек. Максимальная скорость автомобиля составляет 198 км/ч.

LADA Vesta Sport отличается от обычного седана спортивным обвесом кузова, расширенной колеей, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, подвеской с особыми настройками и заниженным на 31 мм дорожным просветом, а также усиленными тормозными механизмами.

Что касается внешности, то обновленная LADA Vesta Sport получит те же изменения, что и стандартная модель, производство которой стартовало на заводе «LADA Ижевск». В основном рестайлинг затронул радиаторную решетку, бамперы и фронтальную оптику, которая теперь стала светодиодной. В салоне появилась цифровая приборная панель и вертикальный сенсорный дисплей усовершенствованного информационно-развлекательного комплекса.

По данным паблика Kviring drive, в 2021 году российские дилеры LADA реализовали 838 «заряженных» седанов Vesta Sport. Это лучший результат продаж с момента выхода модели в январе 2019 года. Напомним, «заряженный» седан LADA Vesta Sport стал самой дорогой моделью в линейке АВТОВАЗа. В настоящее время модель предлагается в двух комплектациях: Luxe за 1 млн 338 тыс. 900 рублей и Luxe EnjoY Pro за 1 млн 394 тыс. 900 рублей. В оснащение LADA Vesta Sport вошли система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема.

Кроме того, LADA Vesta Sport получила специальные настройки шасси, а также специально разработанную тормозную систему. Увеличен диаметр передних тормозных дисков, на задней оси установлены дисковые тормоза – все это обеспечивает уверенное замедление с высоких скоростей. Особый драйв создает система ESC, получившая спортивные настройки и возможностью полного отключения. В общей сложности на LADA Vesta Sport применено более 200 новых деталей и узлов.

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Фото: АВТОВАЗ