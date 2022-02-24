Alfa Romeo представила серийный кроссовер Tonale

Компания Alfa Romeo представила новый кроссовер Tonale, построенный на платформе Jeep Compass. Серийный вариант модели сохранил стилистику концепта 2019 года, однако обзавелся иными чертами в экстерьере и переработанным салоном с тремя вариантами отделки. Продажи Alfa Romeo Tonale стартуют в Европе летом нынешнего года. До американского рынка новинка доберется в 2023 году. Стоимость кроссовера пока не называется, пишет портал Motor.ru.

Длина, ширина и высота Alfa Romeo Tonale составляют 4,53x1,84x1,6 метра. Колесная база такая же, как у Jeep Compass (2636 мм), ведь обе машины построены на общей платформе FCA Small Wide 4x4. Подвески – стойки McPherson «по кругу»: штатно с амплитудно-зависимыми амортизаторами Koni, за доплату – с двухрежимными электронноуправляемыми. По словам разработчиков, на Tonale стоят самый «острый» в классе рулевой механизм с передаточным отношением 13,6:1 и уникальная для сегмента электромеханическая тормозная система Integrated Brake System, перешедшая сюда с Giulia и Stelvio.

Как и подобает настоящей «Альфе», кроссовер получил решетку радиатора Scudetto, которая вместе с прорезями в бампере образует еще одну фирменную деталь – Trilobo, или «трилистник», впервые появившийся на модели Alfa Romeo 1900. При этом формами Tonale напоминает Giulia GT и 8C Competizione, а трехсекционные матричные фары отсылают к SZ Zagato и концепту Proteo. Легкосплавные колеса teledial могут быть диаметром 17, 18, 19 либо 20 дюймов.

В салоне новинки установлены 12,3-дюймовая приборная панель и сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма. Развлекательная система оснащена голосовым помощником, поддерживает обновления «по воздуху» и беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Для отделки интерьера использованы натуральная кожа, алькантара и алюминий.

В списке опций Tonale присутствует множество систем безопасности, среди которых – адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, системы предупреждения о лобовом столкновении, обнаружения пешеходов и мониторинга слепых зон.

Tonale стал первым в истории Alfa Romeo заряжаемым от сети гибридом. В состав PHEV-установки вошли «турбочетверка» 1.3 MultiAir в паре с 6-диапазонным «автоматом», задний электромотор мощностью 122 л.с. и батарея емкостью 15,5 кВт-ч. Суммарная отдача системы составила 275 л.с. До «сотни» гибрид разгоняется за 6,2 секунды, а от терминала мощностью 7,4 кВт полностью заряжается за 2,5 часа. Без запуска ДВС такой кроссовер может проехать 60–80 км.

Кроме того, в моторную гамму Alfa Romeo Tonale включены две обычные гибридные системы с 1,5-литровой «четверкой» мощностью 130 л.с. и 48-вольтовым электромотором (20 л.с.), встроенным в 7-ступенчатый «робот». Более мощная версия установки развивает 160 л.с., а ДВС в ней оснащен турбокомпрессором с изменяемой геометрией. Также в Европе Tonale будет доступен с дизелем 1.6 мощностью 130 л.с., а в Соединенных Штатах кроссовер получит 260-сильный бензиновый турбомотор 2.0, который сочетается с 9-диапазонным «автоматом» и полноприводной трансмиссией Q4. Гибридны и дизельные машины исключительно переднеприводные.

Между тем, новый кроссовер Tonale – пока единственная модель Alfa Romeo, у которой нет флагманской версии Quadrifoglio. Не исключено, что подобный вариант в итоге появится, однако пока марка не готова назвать даже ориентировочные сроки выхода Tonale Quadrifoglio. Глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато в интервью с изданием Top Gear официально подтвердил, что компания работает над флагманским вариантом нового кроссовера. Но выйдет на рынок он только после того, как инженеры определятся с окончательными параметрами модели, а маркетологи дадут зеленый свет проекту. Речь может идти о 350-сильном двигателе в сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом. Также версия получит спортивный декор кузова и салона. Напомним, седан Giulia Quadrifoglio и кроссовер Stelvio Quadrifoglio оснащаются 2,9-литровым бензиновым турбомотором мощностью 510 л.с., но появление такого агрегата под капотом компактной модели маловероятно. Кроме того, основными конкурентами «заряженного» Tonale должны стать BMW X2 M35i и Mercedes-AMG GLA 45 с 306-сильным и 387-сильным моторами соответственно.

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Alfa Romeo