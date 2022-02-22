Genesis G80 получил дизельную версию в России

Российские дилеры Genesis начали продажи бизнес-седана Genesis G80 с турбодизелем объемом 2,2 литра и мощностью 199 л.с. Такой двигатель, как и бензиновые агрегаты, сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, пишет портал Wroom.ru.

Напомним, ранее Genesis G80 был доступен на российском рынке с двумя бензиновыми турбомоторами – 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым (249 л.с., 422 Нм) и 3,5-литровым V6 (379 л.с., 530 Нм).

Стоимость дизельного седана Genesis G80 в начальной комплектации Business составляет 4 млн 205 тыс. рублей – такая же, как у версии с бензиновым 2,5-литровым мотором. В максимальном исполнении Elite автомобиль обойднтся в 5 млн 605 тыс. рублей. В стандартное оснащение модели входят кожаный салон, электрорегулировки и обогрев передних сидений, обогрев руля, круиз-контроль, десять подушек безопасности, мультимедийная система с навигацией и сенсорным 14,5-дюймовым экраном, поддерживающая Apple Carplay и Android Auto, бесключевой доступ, камера заднего вида, датчики света и дождя, полностью светодиодные фары и задние фонари.

По итогам 2021 года бизнес-седан Genesis G80 выбрали 628 российских покупателей, что на 66% выше показателя годичной давности. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2022-го компания Genesis представила в России универсал G70 Shooting Brake – новую версию спортивного седана G70. В первом полугодии у дилеров также появится флагманский представительский седан G90 нового поколения.

Полный список дилеров Genesis (и не только) по городам РФ – смотрите тут.

Фото: Genesis