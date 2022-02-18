Определены премиальные модели SUV с лучшей остаточной стоимостью

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о 3-летних кроссоверах и внедорожниках ценовой категории «МАССОВЫЕ», которые лучше других сохраняют остаточную стоимость. Теперь мы приводим соответствующие данные по моделям SUV в категории «ПРЕМИАЛЬНЫЕ».

Так, победителем в премиальном сегменте SUV (C) стал Volvo XC40, показатель остаточной стоимости которого составил 101,5%. Из премиальных автомобилей сегмента SUV (D) лучший результат имеет Mercedes-Benz G-Class (106,5%). А вот в премиум-сегменте SUV (E) лидером стал Porsche Cayenne (113,3%).

Напомним, что такие высокие индексы остаточной стоимости (более 100%) во многом связаны с резким ростом цен на автомобили, который наблюдался на протяжении последнего года. таким образом, сегодня владельцы этих машин могут продать их дороже той цены, за которую они были куплены три года назад.

Более подробная информация об итогах премии «Residual value – 2022» (сохранность остаточной стоимости) содержится здесь.

Партнер премии: