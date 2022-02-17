Названы массовые кроссоверы и внедорожники с лучшей остаточной стоимостью

Аналитическим агентством «АВТОСТАТ» подведены итоги 8-й ежегодной премии «Residual value – 2022», в рамках которой были названы 3-летние кроссоверы и внедорожники с лучшей остаточной стоимостью в категории массовых моделей.

Так, в сегменте SUV (B) лидером в очередной раз оказался кроссовер Hyundai Creta, индекс остаточной стоимости которого равен 112,7%. А в сегменте SUV (C) второй год подряд это звание сохраняет кроссовер Mazda CX-5 с результатом 112,3%.

Напомним, что сегментах SUV (D) и SUV (E) победителями премии «Residual value – 2022» среди массовых моделей стали внедорожники Toyota – Fortuner и Land Cruiser 200 соответственно. Их показатели остаточной стоимости составили 106,7% и 109,6%.

Столь высокие результаты (более 100%) свидетельствуют о том, что владельцы этих машин в настоящее время могут продать их дороже той цены, за которую они были куплены. Как отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин, это связано с резким ростом цен на автомобили, который наблюдался на протяжении последнего года.

Подробная информация об итогах премии «Residual value – 2022» (сохранность остаточной стоимости) содержится здесь.

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