Новая Skoda Fabia получила «спортивную» версию Monte Carlo

Компания Skoda представила хэтчбек Fabia четвертого поколения в новой версии Monte Carlo. Моторная гамма новинки включает в себя три 3-цилиндровых двигателя рабочим объемом 1 литр и один 4-цилиндровый 1.5 TSI. Мощность варьируется от 80 до 150 л.с., сообщает пресс-служба чешской марки.

Спортивный облик версии Monte Carlo подчеркивают оригинальные передний и задний бамперы, а также окрашенные в черный цвет спойлер, решетка радиатора, корпуса наружных зеркал, задний диффузор, надпись Skoda на крышке багажника и колесные диски диаметром от 16 до 18 дюймов. 16-дюймовые диски Proxima и 17-дюймовые Procyon доступны исключительно для Fabia Monte Carlo. Также среди особенностей версии затемненные стекла задней полусферы и логотипы на передних крыльях.

Cписок стандартного оснащения салона включает спортивные сиденья с интегрированными подголовниками и трехспицевое рулевое колесо с подрулевыми лепестками принудительного переключения передач в версиях с DSG. В оформлении интерьера преобладает черный цвет с красными акцентами на передней панели, центральной консоли и дверях. Отделка подлокотников передних дверей и нижней части передней панели дополнена декоративными вставками под карбон. Рукоять рычага стояночного тормоза и обод руля обшиты натуральной кожей с черной прострочкой. Для Fabia Monte Carlo доступны все предлагаемые для других комплектаций системы безопасности, помощи водителю и повышения комфорта, включая информационно-развлекательные системы. В настройках опциональной цифровой приборной панели с дисплеем диагональю 10,25 дюйма предусмотрено оригинальное графическое оформление экрана, не доступное на других модификациях Fabia. В качестве опции доступна заниженная на 15 мм спортивная подвеска с пружинами повышенной жесткости.

Версия Monte Carlo, как и другие модификации, предусматривает до девяти подушек безопасности. Кроме того, для компактного хэтчбека доступны электронные ассистенты, которые до недавнего времени предназначались исключительно для моделей более высокого класса. Опциональная система Travel Assist помогает водителю контролировать движение Fabia Monte Carlo как прямолинейно, так и при маневрировании. При ее включении нажатием одной кнопки активируются несколько электронных ассистентов. Адаптивный круиз-контроль (ACC) автоматически регулирует скорость автомобиля в диапазоне до 210 км/ч в зависимости от динамики движущихся впереди транспортных средств. Интегрированная система Lane Assist помогает удерживать автомобиль в занимаемой полосе движения, корректируя траекторию движения путем деликатного воздействия на рулевое управление. Функция Hands- on Detect следит за тем, чтобы руки водителя находились на рулевом колесе.

Еще одна опциональная система – Side Assist – предупреждает водителя о приближающихся сзади транспортных средствах, которые намерены совершить обгон или находятся в слепой зоне зеркал на расстоянии до 70 метров. Парковочный ассистент Park Assist на скорости до 40 км/ч показывает подходящие места для параллельной и перпендикулярной парковки и при необходимости может взять на себя рулевое управление. Ассистент маневрирования Manoeuvre Assist обнаруживает препятствия спереди и сзади во время парковки и автоматически активирует тормозные механизмы, если столкновение становится неизбежным. Доступны также системы распознавания дорожных знаков и контроля дистанции спереди (Front Assist) с возможностью идентификации пешеходов и велосипедистов, а также функцией экстренного торможения.

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Фото: Skoda