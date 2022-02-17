Porsche объявил цены на «спортивную» версию кроссовера Macan

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на «спортивную» версию кроссовера Macan T, которая располагается между Macan и Macan S. Стоимость новинки составляет от 6 млн 120 тыс. рублей, включая специфическое для рынка оснащение. Поставки автомобилей клиентам в России начнутся в июне 2022 года, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Под капотом Macan T установлен 2-литровый рядный четырехцилиндровый турбированный двигатель, который развивает 265 л.с. и 400 Нм крутящего момента. По сравнению с 2,9-литровым битурбированным двигателем V6 в Macan S и GTS силовой агрегат Macan T на 58,8 кг легче и, таким образом, меньше нагружает переднюю ось. Это способствует высокой разгонной динамике и оптимальной управляемости при прохождении поворотов. Как и у всех моделей Macan, двигатель скомпонован с 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями Porsche Doppelkupplung (PDK) и системой полного привода Porsche Traction Management (PTM). В комплектации с серийным пакетом Sport Chrono, включающим в себя переключатель режимов движения и кнопку Sport Response на рулевом колесе, Macan T разгоняется с места до 100 км/ч за 6,2 секунды и достигает максимальной скорости 232 км/ч.

Эксклюзивно для модели Macan T компания Porsche комбинирует подвеску на стальных пружинах с системой регулировки жесткости амортизаторов Porsche Active Suspension Management (PASM) и занижением кузова на 15 мм в базовой комплектации. Система полного привода Porsche Traction Management (PTM) также была адаптирована под более динамичные ходовые качества Macan T и имеет подчеркнуто заднеприводную настройку. В качестве опции доступна адаптивная пневмоподвеска с PASM и дополнительным 10-миллиметровым занижением кузова – новинка для моделей Macan с четырехцилиндровым двигателем. Также опционально предлагается система распределения крутящего момента Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), которая тоже была адаптирована под более спортивный характер модели T и дополнительно повышает динамику движения.

Отличить Macan T от других моделей Macan можно по элементам в цвете Agate Grey Metallic. В этот эксклюзивный контрастный цвет окрашены вставка в переднем бампере, наружные зеркала, боковые накладки дверей, спойлер на крыше и надписи на задней части кузова. Спортивные выхлопные патрубки и планки обрамления боковых стекол, окрашенные в глянцевый черный цвет, входят в базовую комплектацию. На боковых накладках дверей имеется надпись «Macan T» черного цвета. Уже с заводского конвейера Macan T поставляется с 20-дюймовыми колесными дисками Macan S – в эксклюзивном исполнении темно-титанового цвета. На выбор предлагаются 13 вариантов цветов кузова как с эффектом «металлик», так и без него, включая специальные цвета.