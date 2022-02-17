BMW привезет в Россию коллекционные арт-кары BMW 8 серии Gran Coupe

Компания BMW представила ограниченную серию из 99 арт-каров BMW 8 серии Gran Coupe, созданных в коллаборации с известным американским художником Джеффом Кунсом. Автомобили Тhе 8 Х Jeff Koons, которые будут доступны в России, не только станут желанными экспонатами в частных коллекциях, но и выйдут на дороги общего пользования. В основе ограниченной серии лежит модель BMW M850i xDrive Gran Coupe мощностью 530 л.с., сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Чтобы реализовать творческий замысел Джеффа Кунса, в мастерской по созданию эксклюзивных цветов кузова в Ландсхуте был разработан так называемый «многоцветный» процесс окраски. Кузов Тhе 8 Х Jeff Koons содержит 11 цветов, от синего и серебристого до желтого и черного, а процесс окраски одного автомобиля занимает около 285 часов. Интерьер отличают сочетание насыщенных цветов, качественных материалов и таких эксклюзивных акцентов, как эмблема специальной серии и подпись Джеффа Кунса на панели подстаканников. Обивка сидений в красном и синем цветах напоминает дизайн костюмов супергероев из комиксов, а также отсылает к фирменным цветам BMW M.

Стилистическое оформление BMW M850i xDrive Gran Coupe ограниченной серии включает в себя как элементы поп-арта, так и геометрические узоры, подчеркивающие элегантные формы кузова. Яркие контрасты выступают данью уважения разработанному Джеффом Кунсом гоночному арт-кару BMW МЗ GT2, который дебютировал в Центре Помпиду в Париже в 2010 году и позднее принял участие в гонке «24 часа Ле-Мана», а акценты в виде надписей «Pop!» и клубов дыма символизируют динамический потенциал Тhе 8 Х Jeff Koons.

Каждый арт-кар ограниченной серии будет поставляться клиентам с индивидуальным сертификатом, который содержит подписи Оливера Ципсе и Джеффа Кунса, а также VIN-номер автомобиля. Еще один автограф Джеффа Кунса, выполненный в фирменном цвете Bavarian blue, содержится на панели подстаканников. Помимо дизайна Тhе 8 Х Jeff Koons, художник разработал особую обложку для руководства по эксплуатации автомобиля.

По итогам 2021 года российские дилеры BMW реализовали 46802 автомобиля, что на 10% выше показателя годичной давности. В результате баварская марка второй год подряд становится лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России. Прошлый год стал рекордным для BMW M в нашей стране – продажи спортивных моделей выросли на 18% до 3579 машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2022 году в России начнутся продажи электрических BMW iX и BMW i4. Также в ближайшее время российские клиенты получат новые BMW 2 серии купе и обновленные BMW 8 серии. Помимо этих моделей в BMW готовят ряд других громких премьер, среди которых – автомобили специальной серии BMW M 50 Years Special Edition, приуроченной к 50-летию бренда BMW M GmbH.

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Фото: BMW