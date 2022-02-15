В России начались продажи нового Nissan Pathfinder

Российские дилеры Nissan сегодня начали продажи кроссовера Pathfinder нового поколения, который поставляется в нашу страну с американского завода Nissan в Смирне, штат Теннесси. К настоящему моменту клиентами уже заказано более 150 автомобилей, сообщает пресс-служба Nissan.

Новый Nissan Pathfinder предлагается в четырех комплектациях: Business, High Tech, Top и Top Comfort. Абсолютно во всех версиях автомобиль оснащается атмосферным 3,5-литровым двигателем V6 (VQ35) с прямым впрыском топлива, новой 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой интеллектуального полного привода с 7-позиционным селектором режимов вождения.

В базовой комплектации Вusiness (от 4 млн 285 тыс. руб.) новый Nissan Pathfinder оснащен 18-дюймовыми легкосплавными дисками, приборной панелью с 7-дюймовым многофункциональным дисплеем, мультимедийной системой с монитором диагональю 8 дюймов и возможностью синхронизации мобильных устройств через Apple CarPlay и Android Auto, а также системой NissanConnect Services. Кроме того, новый Nissan Pathfinder в комплектации Business располагает салонным зеркалом заднего вида с функцией автозатемнения, аудиосистемой с шестью динамиками, камерой заднего вида и круиз-контролем. Водительское кресло имеет электрорегулировки по десяти направлениям, руль настраивается по вылету и высоте, а для пассажиров второго ряда предусмотрен эргономичный центральный подлокотник.

Автомобиль в комплектации High Tech (от 4 млн 715 тыс. руб.) отличают 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, двухцветная окраска кузова, доступная опционально, рейлинги на крыше, а также салон, отделанный кожей. Помимо прочего, мультимедийный комплекс получил увеличенный экран диагональю девять дюймов, а место приборной панели занял интерактивный, полностью цифровой дисплей диагональю 12,3 дюйма. Кроме того, добавлены передние датчики парковки, навигационная система, беспроводная зарядка для смартфонов, а также четыре USB-разъема для пассажиров первого и второго ряда, включая два слота Type C, и USB-вход на третьем ряду кресел. Стоит также отметить системы автоматического переключения дальнего света фар на ближний (HBA) и определения усталости водителя, премиальная аудиосистема Bose с одиннадцатью динамиками и электропривод пятой двери с функцией открывания без помощи рук. Водительское кресло располагает электрорегулировками по 12 направлениям с памятью настроек, а второй ряд сидений оснащен функцией подогрева. Дополнительную защиту водителя и пассажиров обеспечивают системы распознавания движущихся объектов и обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA), функции мониторинга слепых зон (BSW) и контроля рядности движения (LDW), интеллектуальная система остановки перед препятствием, которая теперь реагирует и на пешеходов (IEB), а также система кругового обзора. В комплекс технологий безопасности Nissan Safety Shield 360, доступный для этой версии автомобиля, вошла система ProPilot с функцией интеллектуального круиз-контроля, ассистентами движения в пробках и в полосе следования.

В максимальную версию оснащения Top (от 4 млн 955 тыс. руб.) добавлены хромированные боковые молдинги, большая панорамная крыша с люком, отделка салона перфорированной кожей тонкой выделки Nappa, электрорегулировка кресла переднего пассажира, а также функция памяти настроек для боковых зеркал заднего вида и рулевого колеса с электрорегулировкой положений. Ко всему прочему, в интерьере появилась атмосферная подсветка, интеллектуальное салонное зеркало, транслирующее потоковое видео с камеры заднего вида, проекционный дисплей на лобовое стекло диагональю 10,8 дюйма, а передние кресла имеют функцию вентиляции. Благодаря механизму EZ Flex, сиденья второго ряда легко складываются/смещаются простым нажатием на кнопку, которая расположена сбоку на кресле для пассажиров второго ряда и на спинке впереди стоящего кресла для пассажиров третьего ряда. Новый Nissan Pathfinder в варианте оснащения Top Comfort (от 4 млн 995 тыс. руб.), помимо прочего, обладает семиместным салоном и оборудован центральной портативной консолью между отдельными креслами второго ряда.

Вне зависимости от комплектации, автомобиль оснащен антипробуксовочной системой, ассистентом при спуске и подъеме на склоне, электроусилителем руля, иммобилайзером, функцией мониторинга давления в шинах, а также фронтальными и боковыми подушками безопасности, коленной подушкой безопасности водителя и шторками безопасности для пассажиров всех рядов кресел. Кроме того, в любой из комплектаций новый Nissan Pathfinder оборудован трехзонным климат-контролем, электроподогревом лобового стекла, рулевого колеса и передних кресел.

Дизайн нового Nissan Pathfinder отличают трехсекционная решетка радиатора V-motion, передние фары С-образной формы и обтекаемые линии крыши кузова. Полностью светодиодные фары включают в себя секцию дневных ходовых огней зауженной формы, а обтекаемый дизайн задней стойки позволяет применять комбинацию двух оттенков краски на кузове – такое решение предлагается на модели впервые. Широкие задние светодиодные фары еньшими размерами, чем у предыдущей версии. Дверь багажника с характерным угловатым дизайном напоминает очертания первых моделей Pathfinder, это сходство усиливается и крупной, матового хрома надписью Pathfinder.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в "Календаре новинок".

Фото: Nissan