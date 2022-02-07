Продажи китайских автомобилей в январе увеличились более чем вдвое

В первый месяц 2022 года в России было реализовано 9533 новых автомобиля китайских брендов. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 107% больше, чем в январе 2021-го.

Лидером среди «китайцев» в прошлом месяце стала марка Haval, автомобили которой, по данным АЕБ, были проданы в количестве 3169 единиц – на 102% больше, чем год назад. Самая популярная модель в ее линейке – кроссовер Jolion – в январе стал и бестселлером среди всех китайских автомобилей с результатом 1410 машин.

На втором месте в рейтинге брендов из КНР находится Chery, показатель которой составил 2820 штук (+47%). При этом наиболее продаваемой моделью данной марки остается кроссовер Tiggo 7 PRO (1139 шт.). Третью строчку уже традиционно занимает бренд Geely, реализация которого увеличилась в 3,4 раза до 1836 автомобилей.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что тройка лидеров аккумулирует свыше 80% продаж всех «китайцев» в РФ. В то же время на рынке присутствуют и другие бренды из Поднебесной: EXEED (806 шт.), Changan (495 шт.), FAW (159 шт.), DFM (95 шт.), GAC (81 шт.), Great Wall (59 шт.). Кроме того, в январе остатки своих складов распродавали Lifan (4 шт.), Brilliance (1 шт.) и Foton (1 шт.).

Какие еще автомобили из Китая могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: АВТОСТАТ