Сколько автодилеров работает в Крыму?

Согласно мониторингу, проведенному агентством «АВТОСТАТ», на середину января 2022 года на территории полуострова Крым насчитывалось 23 официальных дилерских центра* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.

Почти две трети от этого количества приходится на Республику Крым, а если быть точным, на ее столицу – в Симферополе числится 16 дилеров. Соответственно оставшиеся 7 дилерских центров расположены в другом крымском регионе – городе Севастополе.

Больше всего дилеров на полуострове – у отечественной марки LADA (3). По два официальных автосалона представляют интересы брендов FAW, Hyundai, Kia, Nissan и Renault. По одному дилеру имеют УАЗ, Volkswagen, Skoda, Chery, EXEED, Haval и другие производители из КНР.

Как сообщали ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ», объем крымского рынка в 2021 году составил около 15 тысяч новых легковых автомобилей. Более подробно об этом, а также о тенденциях, которые присутствуют в целом на российском рынке расскажут наши эксперты в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» (подробности и регистрация – здесь).

Кстати, для дилеров действуют особые условия: при прохождении специального опроса, они получат промокод с 50%-ной скидкой на очное участие. Опрос доступен по ссылке и действует до 31 января включительно.

* Без учета отдельных сервисных центров

Фото: «Техно-Сервис К»