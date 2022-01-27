В 2021 году в Крыму было куплено около 15 тысяч новых легковых автомобилей | АВТОСТАТ

В 2021 году в Крыму было куплено около 15 тысяч новых легковых автомобилей

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В 2021 году в Крыму было куплено около 15 тысяч новых легковых автомобилей

Автомобильный рынок России - 2021
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За весь прошлый год жители Крыма стали обладателями 14,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав соответствующие данные АО «Электронный паспорт».

Более четверти (26%) от этого количества пришлось на город федерального значения Севастополь, в котором было куплено 3,8 тыс. машин. Оставшиеся 74%, или 10,7 тыс. единиц, приобрели жители другого субъекта РФ – Республики Крым.

Свыше половины (55%) купленных на полуострове новых легковых автомобилей принадлежит трем брендам – LADA (24%), Kia (16%) и Hyundai (15%). Доля каждой из оставшихся марок составляет менее 8%.

Интересно, что в Республике Крым тоже лидирует LADA (доля – 26%), а вот в «Городе русских моряков» самым популярным брендом является Hyundai (20%).

Наиболее покупаемой моделью у крымчан в 2021 году стала LADA Vesta, которая разошлась тиражом в 1231 экземпляр. На втором месте находится LADA Granta (1073 шт.), на третьем – Kia Rio (994 шт.).

Региональные предпочтения в отношении моделей здесь тоже разнятся. Если в Республике Крым модельный рейтинг возглавляет LADA Vesta (959 шт.), то в Севастополе первенство принадлежит кроссоверу Hyundai Creta (387 шт.).

Если сравнивать крымский авторынок в российский и украинский периоды, то, к примеру, в 2013 году его объем составил почти 6 тыс. новых легковых машин, т.е. оказался в 2,5 раза меньше, чем в 2021 году (14,5 тыс. шт.). Лучше ситуация была лишь в 2008 году, когда крымчане купили 20 тыс. автомобилей. В 2007-м объем местного авторынка был таким же, как сейчас, а в остальные годы постоянно оказывался ниже.

Полный список автодилеров Крыма (и не только) – смотрите здесь.

Фото: «Техно-Сервис К»

Источник: АВТОСТАТ

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