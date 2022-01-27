В 2021 году в Крыму было куплено около 15 тысяч новых легковых автомобилей

За весь прошлый год жители Крыма стали обладателями 14,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав соответствующие данные АО «Электронный паспорт».

Более четверти (26%) от этого количества пришлось на город федерального значения Севастополь, в котором было куплено 3,8 тыс. машин. Оставшиеся 74%, или 10,7 тыс. единиц, приобрели жители другого субъекта РФ – Республики Крым.

Свыше половины (55%) купленных на полуострове новых легковых автомобилей принадлежит трем брендам – LADA (24%), Kia (16%) и Hyundai (15%). Доля каждой из оставшихся марок составляет менее 8%.

Интересно, что в Республике Крым тоже лидирует LADA (доля – 26%), а вот в «Городе русских моряков» самым популярным брендом является Hyundai (20%).

Наиболее покупаемой моделью у крымчан в 2021 году стала LADA Vesta, которая разошлась тиражом в 1231 экземпляр. На втором месте находится LADA Granta (1073 шт.), на третьем – Kia Rio (994 шт.).

Региональные предпочтения в отношении моделей здесь тоже разнятся. Если в Республике Крым модельный рейтинг возглавляет LADA Vesta (959 шт.), то в Севастополе первенство принадлежит кроссоверу Hyundai Creta (387 шт.).

Если сравнивать крымский авторынок в российский и украинский периоды, то, к примеру, в 2013 году его объем составил почти 6 тыс. новых легковых машин, т.е. оказался в 2,5 раза меньше, чем в 2021 году (14,5 тыс. шт.). Лучше ситуация была лишь в 2008 году, когда крымчане купили 20 тыс. автомобилей. В 2007-м объем местного авторынка был таким же, как сейчас, а в остальные годы постоянно оказывался ниже.

Полный список автодилеров Крыма (и не только) – смотрите здесь.

Фото: «Техно-Сервис К»