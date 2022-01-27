В России представлена самая высокая спецверсия Ford Transit

Компания «Соллерс Форд» представила автовышку – самую высокую специальную версию, созданную на базе автомобиля Ford Transit. Автовышка возможна для заказа в двух вариантах, на специальные версии получены ОТТС, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автогидроподъемник Ford Transit рабочей высотой 15 метров предназначен для производства электромонтажных работ, обслуживания систем фото и видео фиксации, монтажа линий связи, интернета, систем видеонаблюдения, а также других областей, где требуется подъем монтеров и других рабочих на высоту. Автовышка создана на базе цельнометаллического фургона и возможна к заказу, в зависимости от задач, со сверхдлинной базой и высокой крышей либо средней базой и средней крышей. Автомобиль может быть использован в качестве: автогидроподъемника с рабочей высотой до 15 метров и вылетом стрелы в сторону от центральной оси до 7,3 метров, грузоподъемностью корзины 200 кг на два человека, возможностью вращения стрелы на 360 градусов, с изолированной люлькой на 1000V; автомобиля технических служб с рабочим местом для специалиста (стол, верстак и тд.), оборудованным модульной мебелью под заказчика; фургона для перевозки запасных частей и различных грузов.

Механизм выдвижной стрелы приводится в действие гидравлическим насосом, работающим от дизельного двигателя Ford Transit. Люлька выполнена из прочного стекловолокна, время ее подъема на рабочую высоту составляет 92 секунды, а скорость выдвижения составных секций достигает 0,4 м/c.

Комплекс специальных функций гарантирует безопасность рабочих во время проведения высотных работ: подъемный механизм снабжен ограничителем предельного груза, кнопкой аварийной остановки, датчиками контроля опорного контура и дополнительным ручным гидравлическим насосом для аварийного опускания платформы. Один пульт управления платформой расположен непосредственно в люльке, второй, для управления с земли, размещен на колонне. Конструктивной особенностью модели, повышающей безопасность и надежность подъемного механизма, является размещение рукава высокого давления, рабочего цилиндра телескопирования и электрических кабелей внутри стрелы, выполненной из высокопрочной стали.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года компания «Соллерс Форд» реализовала в России и на экспортных рынках 21452 легких коммерческих автомобиля Ford Transit – это на 47% больше, чем годом ранее. Таким образом, установлен новый рекорд продаж этой модели. Как отмечается, лидером продаж по-прежнему остается цельнометаллический фургон, на долю которого приходится 63%, второе место занимает шасси с надстройками (27%), доля которого значительно выросла благодаря запуску нового производства сэндвич-панелей в 2021 году. Предпочтения по типу привода проданных автомобилей распределились следующим образом: 56% – передний привод, 40% – задний, 4% – полный привод.

Максимальная кастомизация автомобиля является ключевым направлением развития «Соллерс Форд», а также неотъемлемой частью успешных продаж. Количество специальных версий Ford Transit за 2021 год возросло на 21% и в настоящий момент насчитывает более 170 различных модификаций. Продажи автомобилей специальных версий заняли половину от общего объема, а одной из самых заказываемых модификаций в прошлом году стал промтоварный фургон.

Напомним, в мае 2021 года завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличил объем производства автомобилей Ford Transit на 25% в связи со стремительным ростом продаж с начала года. Это позволило обеспечить рыночный спрос и не допустить дефицита автомобилей в дилерских центрах. По словам президента и СЕО «Соллерс Форд» Адиля Ширинова, на 2022 год компания строит амбициозные планы по наращивание производства, созданию дополнительных бизнесов, связанных с локализацией продуктовой линейки, а также запуску инновационных технологий, финансовых инструментов, решению вопросов по внедрению электрификации и цифровизации, чтобы отвечать всем пожеланиям клиентов. Кроме того, на 2022 год запланированы ряд новинок и премьер, которые позволят «Соллерс Форд» усилить свое присутствие на рынке и улучшить показатели продаж.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 170 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Уточнить технические характеристики и актуальные цены на автомобили Ford можно на сайте «Цена Авто».

Фото: «Соллерс Форд»