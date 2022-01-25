Новый Jeep Grand Cherokee L появится в России осенью 2022 года

Компания Jeep представила полноразмерный внедорожник Grand Cherokee L нового поколения, который появится у российских дилеров в конце третьего квартала 2022 года. Автомобиль создан на абсолютно новой платформе и впервые в истории модели будет доступен как с шести-, так и с семиместной компоновкой салона, сообщает пресс-служба Jeep.
Новый Jeep Grand Cherokee L производится в обновленном специально к началу выпуска этой модели сборочном комплексе MackPlant в Детройте. Автомобиль доступен в четырех комплектациях: Laredo, Limited, Overland и Summit.
Внедорожник пятого поколения построен на совершенно новой платформе, получил полностью измененный дизайн кузова, новый интерьер и целый ряд новых технологий, впервые представленных в сегменте полноразмерных SUV. Для новой модели доступны три варианта системы полного привода: Quadra-Trac I, Quadra-Trac II и Quadra-Drive II. Пневматическая подвеска Jeep Quadra-Lift, получившая функцию полуактивного демпфирования с электронным управлением, наделяет автомобиль самым большим в классе дорожным просветом 28,7 см и способностью преодолевать водные препятствия глубиной 61 см. Лучшие в классе тяговые возможности (буксировка прицепа массой до 3265 кг) реализованы благодаря двигателю V8 рабочим объемом 5,7 л.
Интерьер нового Jeep Grand Cherokee отличают безрамочный цифровой щиток приборов и сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Автомобиль также получил эксклюзивную премиальную аудиосистему McIntosh с 19 динамиками мощностью 960 Вт.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо пятого поколения Grand Cherokee компания Jeep в 2022 году планирует представить на российском рынке еще несколько новинок. Так, в феврале поступит в продажу внедорожник Jeep Wrangler 2022 модельного года, а в июне у российских дилеров ожидается обновленный кроссовер Jeep Compass MCA, который получит новые моторы.
По итогам 2021 года российские дилеры Jeep реализовали 1610 внедорожников, что на 4% выше показателя годичной давности. При этом наибольший рост продаж показал флагманский Grand Cherokee – на 60%. Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Jeep в России состоит из четырех моделей – Renegade, Compass, Grand Cherokee и Wrangler. Как заявили в пресс-службе Stellantis, в настоящий момент модельная линейка Jeep в России оптимизирована и конкурентоспособна, поэтому планов по ее дальнейшей оптимизации у бренда нет.
Об этой и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».
Фото: Jeep