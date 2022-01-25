Mercedes-Maybach S получил базовый двигатель в России

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на новую версию флагманского седана Mercedes-Maybach S 450 4Matic с базовом двигателем. Стоимость такого автомобиля составляет 16 млн 780 тыс. рублей. Ключевое отличие новинки – умеренно-гибридная силовая установка с рядной 3,0-литровой «турбошестеркой», развивающей 367 л.с. и 500 Нм крутящего момента, пишет портал Motor.ru.

Напомним, в декабре прошлого года в продажу поступил Mercedes-Maybach S 580 4Matic с 4,0-литровым мотором V8 (503 л.с.) по цене от 19 млн 910 тыс. рублей. В ближайшее время первые клиенты получат топ-версии c 6,0-литровым двигателем V12 (630 л.с.) стоимостью 28 млн 440 тыс. рублей, а вот шестицилиндровые «Майбахи» доберутся до дилеров не раньше весны. Все модификации оснащаются постоянным полным приводом и 9-ступенчатым «автоматом».

Стоит отметить, что снижение стартовой цены Mercedes-Maybach S объясняется не только отказом от V8 в пользу рядной «шестерки» – у «четыреста пятидесятой» версии недостает некоторых опций. К примеру, за передние кресла с массажем, откидной столик на втором ряду, отделку деревом с открытыми порами, проекционный дисплей с дополненной реальностью или фары Digital Light придется доплачивать, тогда как у «пятьсот восьмидесятой» модификации всё вышеперечисленное идет по умолчанию. Кроме того, для «младшего» Mercedes-Maybach S 450 4Matic недоступна часть возможностей персонализации. Так, шестицилиндровый лимузин не может быть двухцветным. Впрочем, подвеска E-Active Body Control (780 тыс. руб.), полноуправляемое шасси с углом поворота задних колес на 10 градусов (156 тыс. рубл.) или 4D-аудиосистема (650 тыс. руб.) в конфигураторе «четыреста пятидесятой» версии присутствуют.

В то же время у Mercedes-Maybach S 450 4Matic есть свои преимущества помимо цены. Шестицилиндровый лимузин как минимум на 15% экономичнее восьмицилиндрового (расход топлива в смешанном цикле варьируется в пределах от 8,4 до 9,3 литра на 100 км). Единственное внешнее отличие новинки – шильдик на крышке багажника.

Флагманский седан Mercedes-Maybach S-Класс нового поколени (длина/ширина/высота: 5469/1921/1510 мм) отличает увеличенная по сравнению с удлиненной версией Mercedes-Benz S-Класса на 18 см колесная база. Благодаря применяемым на серийной основе сиденьям Executive и пакету функций «Личный водитель» задняя часть салона превращается в комфортабельное место как для работы, так и для отдыха. Интерьер автомобиля получил эксклюзивные детали, как, например, крупные элементы декоративной отделки деревом на спинке передних сидений и в пространстве между обоими задними пассажирами.

Отличительными особенностями передней части кузова Mercedes-Maybach S-Класс являются характерный капот с хромированным обтекателем и решетка радиатора, в обрамление которой интегрировано словесное обозначение бренда Maybach. Задние двери шире, чем у собратьев этой модели, а в стойке С кузова располагается неподвижное треугольное боковое стекло.

А какие модели из премиального и массового сегментов можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Mercedes-Benz