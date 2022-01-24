Lamborghini раскрыл планы о новинках в 2022 году

Компания Lamborghini в 2022 году планирует представить четыре новых модели и продолжит готовиться к появлению гибридной линейки с 2023 года. В течение четырех лет будет инвестировано более 1,5 млрд евро в важнейшие проекты, благодаря которым Lamborghini запустит первую серийную гибридную модель в 2023 году и электрифицирует весь свой модельный ряд к концу 2024 года с целью сокращения выбросов CO2 на 50% в 2025 году. В перспективе 10 лет в модельном ряду бренда появится четвертая, полностью электрическая модель.

Как рассказал в интервью журналу Car председатель правления и генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельман, в 2022 году итальянская марка покажет обновленный кроссовер Urus в неких двух версиях, а также две модификации спорткара Huracan. Скорее всего, на рынок выйдет серийная версия «внедорожного» Huracan Sterrato, представленного в качестве концепт-кара в 2019 году, а также модификация Huracan STO – версия с более скромным аэродинамическим обвесом, которая может получить имя JV Stradale. А на 2023 год запланирована премьера нового спорткара, пишет портал Motor.ru.

Модель, которая станет преемником Aventador, получит гибридную силовую установку на основе нового двигателя V12. В 2024 появятся новые Urus и Huracan, которые также будут гибридами. Для Urus заявлен новый мотор V8, а для Huracan двигатель пока не раскрыт – по неофициальной информации, что это тоже будет V8, но другой конструкции и адаптированный для синтетического топлива. Что касается электромобиля, то в Lamborghini решения о такой модели пока не приняли и сроков его появления не называют.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году российские дилеры Lamborghini реализовали 200 автомобилей, что на 48% выше показателя годичной давности. Как отмечает глава Lamborghini в странах Восточной Европы и СНГ Константин Сычев, это новый рекорд продаж марки в нашей стране, на 27% превосходящий предыдущий максимум, который был зафиксирован в 2019 году. Бестселлером Lamborghini в нашей стране остается кроссовер Urus. Напомним, в прошлом году были выпущены три новых модели: заднеприводный суперкар Huracán STO, прощальная серия модели Aventador Ultimae, а также юбилейная спецверсия LPI 800-4, выпущенная в честь 50-летия Countach.

А какие новые премиальные или массовые модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Lamborghini