Volkswagen раскрыл подробности о новом Amarok

Компания Volkswagen Коммерческие автомобили опубликовала новые тизеры пикапа Amarok второго поколения, а также поделилось некоторыми подробностями о модели. Премьера автомобиля состоится летом этого года.

Как пишет портал Autonews.ru, новый Amarok получится больше предшественника – длина автомобиля с двойной кабиной увеличится на 100 мм, а ширина – на 40 мм (до 5255 мм и 1955 мм соответственно). Внешний вид пикапа отличают переосмысленная передняя часть кузова и, прежде всего, характерный дизайн-Х.

Volkswagen Amarok второго поколения разделит основные узлы и агрегаты с новым среднеразмерным пикапом Ford Ranger, представленным в прошлом году. Предполагается, что Amarok позаимствует у него и новую 2,7-литровую бензиновую твин-турбо «четверку». При этом в Volkswagen теперь официально подтвердили, что в линейку двигателей пикапа, как и прежде, войдут дизельные агрегаты V6 TDI. Гибридных силовых установок для модели предусмотрено не будет.

Новый Volkswagen Amarok будут выпускать в аргентинском городе Хенераль-Пачеко, а также в южноафриканском Сильвертоне. Предыдущее поколение модели производилось на предприятии в немецком Ганновере. Новинка станет доступна для заказа только в нескольких западных странах к концу 2022 года, причем уже известно, что на российском рынке данная модель не появится.

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Фото: Volkswagen Коммерческие автомобили