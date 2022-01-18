Ford представил седан Mondeo нового поколения

Компания Ford официально представила седан Mondeo нового поколения, разработанный специально для китайского рынка. Продажи новинки начнутся в нынешнем году, сообщает портал Autonews.ru. После смены поколения модель превратилась из классического трехобъемника в кросс-седан с увеличенным дорожным просветом и дополнительной защитой нижней части кузова.

Внешне новый седан напоминает кросс-хэтчбек Evos и внедорожник Equator, у которых он позаимствовал характерную радиаторную решетку с ячеистой структурой и узкую светодиодную оптику. Фотографий интерьера пока нет, однако можно предположить, что новинка получит салон в стиле Evos с 12,3-дюймовой виртуальной приборной панелью или большим дисплеем мультимедийной системы SYNC+ 2.0 диагональю 27 дюймов.

Что касается технической составляющей, то новый Ford Mondeo создан на платформе C2 с задней многорычажной подвеской – основные узлы и агрегаты модель делит с премиальным седаном Lincoln Zephyr для Китая. Автомобиль будет доступен с 2,0-литровым бензиновым наддувным двигателем EcoBoost мощностью 245 л.с., работающим вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – исключительно на передние колеса.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года компания Ford окончательно прекратит выпуск модели Mondeo нынешнего поколения в Европе, оставив ее без прямого преемника. Автомобиль был запущен в качестве замены модели Sierra в 1993 году и с тех пор разошелся тиражом почти 5 млн экземпляров. Однако в последние несколько лет популярность этой модели стала резко падать, что объясняется растущей популярностью кроссоверов и внедорожников – на данный момент на этот сегмент приходится до 40% продаж американской марки.

Между тем, осенью прошлого года президент СП «Соллерс Форд» Адиль Ширинов, заявил, что компания Ford не исключает возобновления производства легковых автомобилей в России, причем речь может идти о полноразмерных внедорожниках. По его словам, при правильной организации производства в России может быть также налажен выпуск электромобилей Ford. Однако официально о возвращении американской марки в нашу страну не сообщалось.

А вот какие электромобили и модели с классическим ДВС точно появятся на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Ford