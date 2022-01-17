Новая спецверсия Porsche Cayenne Platinum Edition доступна для заказа в России

Эксклюзивный внешний вид моделей Edition создают выполненные в платиновом цвете с шелковистым блеском вставки в ламелях воздухозаборников в переднем бампере, надпись Porsche, интегрированная в светодиодную полосу, соединяющую задние фонари, название модели на задней части кузова и серийные 21-дюймовые колесные диски RS Spyder Design, которые предлагаются исключительно для версии Platinum Edition. Дополняют внешний вид черные спортивные выхлопные патрубки и планки обрамления боковых стекол того же цвета. Цветовая гамма кузова включает черный (Black) и белый (White) цвета, а также цвета с эффектом «металлик» Jet Black, Carrara White, Mahogany, Moonlight Blue и специальный цвет Crayon.

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на новую серию спортивного внедорожника Cayenne Platinum Edition, которую отличают эксклюзивные элементы дизайна в платиновом цвете с шелковистым блеском и расширенная базовая комплектация. Цены на новинку стартуют от 7 млн 320 тыс. рублей за Cayenne мощностью 340 л.с., 8 млн 850 тыс. рублей за Cayenne E-Hybrid мощностью 462 л.с. и 8 млн 950 тыс. рублей за Cayenne S мощностью 440 л.с. Поставки автомобилей клиентам в России начнутся в мае 2022 года, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Интерьер Cayenne Platinum Edition отличают ремни безопасности в цвете Crayon и накладки на пороги из матового алюминия, украшенные надписью «Platinum Edition», а также пакет отделки салона алюминием Rhombus и серебристыми акцентными планками.

Кроме того, Cayenne Platinum Edition получил расширенную базовую комплектацию, в которую, помимо прочего, входят светодиодные фары с системой динамического освещения Porsche Dynamic Light System (PDLS), панорамная крыша, тонированные стекла Privacy, аудиосистема объемного звучания Bose Surround Sound, комфортная подсветка, спортивные кожаные сиденья с восьмипозиционной регулировкой, герб Porsche на подголовниках передних и задних сидений и аналоговые часы на передней панели. Подразделение Porsche Exclusive Manufaktur предлагает широкий выбор дополнительных опций для индивидуализации интерьера и экстерьера – от отдельных изменений до обширной модификации всего автомобиля.

Стоит отметить, что спортивный внедорожник Cayenne по итогам 2021 года стал самой продаваемой моделью Porsche в России: клиентам был передан 3431 автомобиль, что на 9% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной 2022 года в продажу поступит эксклюзивный вариант Panamera под названием Platinum Edition, который отличается деталями, окрашенными в платиновый цвет с шелковистым блеском, и расширенной базовой комплектацией. Также у российских дилеров появятся новый вариант электрического спорткара Taycan в исполнении GTS, а также модель Taycan GTS Sport Turismo. Кроме того, в этом году году до нашей страны доберется обновленный компактный кроссовер Porsche Macan, который уже доступен для заказа. Среди новинок Porsche в 2022 году также значится спортивная версия кроссовера Cayenne Turbo GT, которая предлагается только с купеобразным кузовом.

А какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Porsche