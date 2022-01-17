Завод «Мазда Соллерс» возобновил производство автомобилей

Завод «Мазда Соллерс» сегодня возобновил производство автомобилей после новогодних каникул и проведения планового техобслуживания оборудования. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», добавив, что предприятие во Владивостоке будет работать в штатном режиме – 5 дней в неделю.

Напомним, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» – совместное предприятие компаний Mazda Motor Corp. и «Соллерс», созданное на принципах партнерства 50/50. Проектная мощность завода «Мазда Соллерс» составляет 100 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в проект составил около 10 млрд рублей. Предприятие во Владивостоке выпускает полноразмерный внедорожник Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения». А какими легковыми автомобилями выгоднее всего владеть в России? Список таких моделей назвали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подведения итогов премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership).

Фото: «Мазда Соллерс»