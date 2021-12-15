15 декабря 2021 года

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» озвучили итоги премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership)*. Модели легковых автомобилей, которые обладают лучшей стоимостью владения, впервые были награждены в рамках прошедшего онлайн-форума Autostat Analytic Day.

Премия «Стоимость владения автомобилем» учреждена агентством «АВТОСТАТ» и основывается на результатах исследования, которое охватывает легковые автомобили, официально продаваемые в России. По итогам проведенного исследования был составлен рейтинг моделей, владеть которыми наиболее выгодно. Методика оценки учитывает основные расходы, которые падают на плечи владельца вместе с покупкой автомобиля – страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо – в зависимости от условий и региона эксплуатации. Иными словами, это те затраты, которые несет владелец в процессе эксплуатации машины. Для удобства сравнения различных моделей эти затраты приводятся в рублях на 1 километр пробега. Стоимость по каждой модели рассчитана с учетом веса продаж комплектаций, принятых в расчет.

«При подготовке Премии оценивалась стоимость владения автомобилей наиболее популярных модификаций 33 брендов, - отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин. - Всего в рейтинге приняли участие более 150 моделей и 370 модификаций. Итоговый результат по модели учитывает региональные особенности стоимости владения и объемы продаж каждой модификации. Основными параметрами для расчета были взяты: период владения автомобилем – 3 года, суммарный пробег – 45 000 км, возраст владельца – 35 лет, стаж вождения – 10 лет».

Ниже представлены победители и призеры Премии, то есть, это те автомобили, владеть которыми в нашей стране наиболее выгодно. Кроме этого, рейтинг моделей составлен по сегментам рынка и их позиционированию (STANDART и PREMIUM).

Модели-лидеры по стоимости владения (позиционирование – STANDART)