Subaru XV получил юбилейную спецверсию

Компания Subaru представила в Японии особую версию кроссовера XV, посвященную 10-летию модели. И хотя исполнение Advance Style Edition не самое дорогое в гамме, оно, возможно, самое стильное, пишет портал Motor.ru.

Отличаются машины декором кузова и салона, а также 18-дюймовыми колесами в цвете Dark Gun Metallic. В серый «металлик» на XV Advance Style Edition окрашены решетка радиатора, накладка на переднем бампере, L-образные вставки около противотуманных фар, антенна-плавник, корпуса боковых зеркал и центральная часть спойлера (боковые – некрашеный черный пластик). В салоне – черная синтетическая кожа и ткань, руль в оплетке из натуральной кожи и желтая прострочка. Стандартным для кроссовера также является комплекс Eye Sight Safety Plus (автоторможение при движении задним ходом, контроль степени усталости водителя, адаптивный круиз и удержание в полосе).

В Японии версия Subaru XV Advance Style Edition стоит 2 млн 915 тыс. иен (1,9 млн рублей по текущему курсу) и идет с гибридной силовой установкой e-Boxer, где оппозитной «четверке» 2.0 мощностью 145 л.с. и 188 Нм крутящего момента помогает электромотор (13,6 л.с. и 65 Нм).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в середине лета 2022 года в России планируется представить специальную серию компактного кроссовера Subaru XV. В настоящее время модель доступнана российском рынке с «атмосферником» 2.0 мощностью 150 л.с. и 196 Нм крутящего момента, который работает в сочетании с вариатором Lineartronic и полным приводом. Цены на кроссовер составляют от 2 млн 659 тыс. рублей до 2 млн 829 тыс. 900 рублей в зависимости от комплектации.

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Фото: Subaru