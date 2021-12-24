Kia Stinger доступен для заказа в версии 2022-го модельного года

Российские дилеры Kia начали прием заказов на спортивный фастбек Stinger в версии 2022-го модельного года. Автомобиль предлагается в пяти комплектациях – Luxe, Prestige, Style, GT Line и GT – по цене от 2 млн 719 тыс. 900 рублей до 4 млн 149 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Фастбек Kia Stinger 2022-го модельного года отмечен новым логотипом Kia, а также получил комплекс телематических сервисов Kia Connect, которые позволяют пользователю управлять рядом функций автомобиля дистанционно при помощи приложения в смартфоне. Во всех комплектациях модели доступны сервисы безопасности, контроля статуса и сбора статистики: уведомления о срабатывании штатной сигнализации, о незакрытых дверях, напоминание о пассажирах на заднем сиденье, контроль текущей геолокации автомобиля, запрос/передача доступа на пользование автомобилем, активация «гостевого» и автономного режимов. Владелец может в любой момент дистанционно контролировать статус систем автомобиля в реальном времени, получать информацию о неисправностях, разрядке аккумулятора, уровне топлива, работе на холостом ходу. Также есть возможность сбора информации об использовании автомобиля другим водителем, формирования статистических отчетов об эксплуатации, автоматического или принудительного запуска диагностики систем.

Телематика позволяет также дистанционно управлять рядом функций удобства и комфорта: запуском двигателя, обогревом руля, наружных зеркал и заднего стекла, обогревом сидений и их вентиляцией (если предусмотрено комплектацией), системой климат-контроля. Владелец также может активировать аварийную световую сигнализацию и звуковой сигнал, открывать и закрывать замки дверей.

Напомним, продажи обновленного Kia Stinger стартовали на российском рынке в марте 2021 года. Для модели предлагается два мощных двигателя: 2,0 T-GDi с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива (доступен в двух вариантах настроек – 197 и 247 л.с.), и V-6 битурбо 3,3 T-GDi (370 л.с.). Все версии оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В версии с 197-сильным двигателем клиент может выбрать автомобиль с приводом только на заднюю ось или системой полного привода, остальные версии предлагаются только в полноприводном исполнении.

Вне зависимости от двигателя и типа привода автомобиль оснащается 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, имеет улучшенную систему рулевого управления R-MDPS (с электромотором усилителя на рулевой рейке), систему выбора режимов движения Drive Mode и функцию «спортивного» старта Launch Control. Переключение передач возможно при помощи удобных подрулевых «лепестков». Автомобиль доступен с системой динамического полного привода, получившей с обновлением ряд усовершенствований, и приводом на заднюю ось.