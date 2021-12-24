Kia Stinger доступен для заказа в версии 2022-го модельного года

Российские дилеры Kia начали прием заказов на спортивный фастбек Stinger в версии 2022-го модельного года. Автомобиль предлагается в пяти комплектациях – Luxe, Prestige, Style, GT Line и GT – по цене от 2 млн 719 тыс. 900 рублей до 4 млн 149 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.
Фастбек Kia Stinger 2022-го модельного года отмечен новым логотипом Kia, а также получил комплекс телематических сервисов Kia Connect, которые позволяют пользователю управлять рядом функций автомобиля дистанционно при помощи приложения в смартфоне. Во всех комплектациях модели доступны сервисы безопасности, контроля статуса и сбора статистики: уведомления о срабатывании штатной сигнализации, о незакрытых дверях, напоминание о пассажирах на заднем сиденье, контроль текущей геолокации автомобиля, запрос/передача доступа на пользование автомобилем, активация «гостевого» и автономного режимов. Владелец может в любой момент дистанционно контролировать статус систем автомобиля в реальном времени, получать информацию о неисправностях, разрядке аккумулятора, уровне топлива, работе на холостом ходу. Также есть возможность сбора информации об использовании автомобиля другим водителем, формирования статистических отчетов об эксплуатации, автоматического или принудительного запуска диагностики систем.
Телематика позволяет также дистанционно управлять рядом функций удобства и комфорта: запуском двигателя, обогревом руля, наружных зеркал и заднего стекла, обогревом сидений и их вентиляцией (если предусмотрено комплектацией), системой климат-контроля. Владелец также может активировать аварийную световую сигнализацию и звуковой сигнал, открывать и закрывать замки дверей.
Напомним, продажи обновленного Kia Stinger стартовали на российском рынке в марте 2021 года. Для модели предлагается два мощных двигателя: 2,0 T-GDi с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива (доступен в двух вариантах настроек – 197 и 247 л.с.), и V-6 битурбо 3,3 T-GDi (370 л.с.). Все версии оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В версии с 197-сильным двигателем клиент может выбрать автомобиль с приводом только на заднюю ось или системой полного привода, остальные версии предлагаются только в полноприводном исполнении.
Вне зависимости от двигателя и типа привода автомобиль оснащается 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, имеет улучшенную систему рулевого управления R-MDPS (с электромотором усилителя на рулевой рейке), систему выбора режимов движения Drive Mode и функцию «спортивного» старта Launch Control. Переключение передач возможно при помощи удобных подрулевых «лепестков». Автомобиль доступен с системой динамического полного привода, получившей с обновлением ряд усовершенствований, и приводом на заднюю ось.
Уже в базовой комплектации обновленный Stinger оснащается новыми полностью светодиодными фарами и дневными ходовыми огнями. Модель получила новый дизайн задних фонарей, соединенных широкой светящейся линией. В задней части нижняя накладка бампера и глянцевый воздушный диффузор, новые формы патрубков системы выпуска делают Stinger еще более динамичным.
Что касается интерьера, установлены более крупные экраны с диагональю 8” и 10.25”, появились новые функции – обновленный проекционный дисплей, разделение экрана, многоканальный Bluetooth-модуль, вывод на приборную панель изображения обстановки в «слепых зонах» при маневрировании. Также клиентам стал теперь доступен широкий выбор вариантов отделки салона – из искусственной кожи, натуральной кожи, натуральной кожи премиальной кожи Nappa и алькантары. Контрастная прострочка в отделке интерьера, новый дизайн «звенья цепи» в оформлении сидений, алюминиевые вставки, цветовые акценты, цветная подсветка интерьера Mood Lamp – все эти обновления подчеркивают спортивный характер Stinger.
Вне зависимости от комплектации все Stinger оснащаются АВS, системой курсовой устойчивости ESC, ассистентом старта на подъеме НАС, системой контроля давления в шинах TPMS, электронным приводом стояночного тормоза ЕРВ, системой напоминания о пассажирах на заднем ряду сидений ROA и оборудованием системы экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС». Помимо фронтальных и боковых подушек безопасности, боковых шторок безопасности и коленной подушки безопасности водителя, Stinger также имеет систему дополнительной защиты пешеходов – автоматического поднятия капота при столкновении с пешеходом AHLS. Подголовники передних сидений регулируются по высоте и вылету, имеются крепления для установки детских кресел стандарта Isofix. Также во всех комплектациях Stinger оснащается мультифункциональным трехспицевым рулем с отделкой кожей, центральными подлокотниками для первого и второго ряда сидений, имеет сетку в багажном отделении. Панель приборов в новом оформлении отделана черным глянцем и имеет хромированную окантовку, а центральное салонное зеркало – современный безрамочный дизайн. Во всех фастбеках Stinger предусмотрена возможность сложить спинки сидений заднего ряда в пропорции 60/40.
Уже в базовой комплектации предусмотрен широкий набор опций комфорта, в частности: система бесключевого доступа Smart Key с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, дистанционный запуск двигателя с ключа, датчики дождя и света, передние и задние датчики парковки, трехзонный климат-контроль, электроприводы всех стеклоподъемников (передние – с функциямиAuto и Safety), электропривод складывания боковых зеркал, модуль Bluetooth, доступ к Apple CarPlay и Android Auto. Для подсветки пространства перед дверями автомобиля при посадке и высадке – в корпуса боковых зеркал интегрированы специальные лампы.
Какие еще новинки от корейского (и не только) производителя можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».
Фото: Kia