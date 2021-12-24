Новый Chevrolet Tracker ожидается в России в 2022 году

Завод UzAuto Motors в июле 2022 года начнет производство по полному циклу кроссовера Chevrolet Tracker нового поколения, который планируется поставлять и на российский рынок. Об этом порталу Авто.Mail.Ru сообщил директор по коммуникациям и со-пресс-секретарь компании Алексей Агуреев.

Новый Chevrolet Tracker оснащается трехцилиндровым двигателем Ecotec с турбонаддувом, который выдает мощность 125 л.с., с потреблением 5,5 литров на 100 км в смешанном цикле. Мотор агрегатируется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Габаритные размеры Chevrolet Tracker: длина, ширина и высота составляют 4270*1791*1627 мм. Размеры колесной базы – 2570 мм, масса автомобиля в снаряженном состоянии – 1260 кг, а дорожный просвет – 161 мм.

В оснащение автомобиля входят светодиодные дневные ходовые огни, цветной экран панели приборов, 8-дюймовый сенсорный дисплей Chevrolet MyLink, аудиосистема с 6 динамиками, мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, бесключевой доступ и запуск двигателя, панорамный люк, электрорегулировка и подогрев зеркал заднего вида, передние и задние электростеклоподъемники.

Набор систем безопасности Chevrolet Tracker включает фронтальные подушки безопасности, боковые подушки на первом ряду и подушки занавесочного типа, камеру заднего вида, систему мониторинга давления в шинах, систему стабилизации (или курсовой устойчивости ESP), антиблокировочную систему (ABS), систему помощи при старте в гору (HSA), задние парктроники, а также крепления для детских кресел Isofix.

Напомним, продажи автомобилей Chevrolet массового сегмента возобновились на российском рынке в июне прошлого года после почти пятилетнего перерыва – в рамках специального соглашения между General Motors и UzAuto Motors, а их дистрибьютором в нашей стране стала компания «Келес Рус». На сегодняшний день модельный ряд Chevrolet массового сегмента представлен в России тремя моделями – компактными седанами Cobalt и Nexia, а также субкомпактным хэтчбеком Spark. Стоит отметить, что Chevrolet Spark в Россию поставляет завод UzAuto Motors, расположенный в городе Асака (Узбекистан), а Chevrolet Cobalt и Nexia – завод «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай (Казахстан), где эти модели производятся методом крупноузловой сборки из комплектующих, произведенных на заводе UzAuto Motors.

В каких дилерских центрах представлены новые автомобили Chevrolet, можно проверить здесь.

Фото: Chevrolet