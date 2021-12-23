Fiat Ducato в 2022 году получит в России спецверсию и новый мотор

Марка Fiat Professional в 2022 году представит на российском рынке специальную серию Fiat Ducato, а с июля Ducato будет доступен c новым мотором. Об этом агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Stellantis.

Напомним, в настоящее время в России представлен Fiat Ducato шестого поколения по цене от 2 млн 495 тыс. рублей. Модель оснащается 2,3-литровым дизельным двигателем MultiJet II мощностью 150 л.с. и с максимальным крутящим моментом 350 Нм, который работает в паре с роботизированной коробкой передач Comfort-Matic. В оснащение нового Fiat Ducato входят такие опции, как электронная система курсовой устойчивости (ESC) с функцией предотвращения опрокидывания, адаптивная система определения нагрузки и центра тяжести (LAC) и система помощи при трогании на подъеме (Hill Holder). В качестве дополнительного оборудования для Fiat Ducato доступны система контроля тяги Traction+ с функцией помощи при движении под уклон (Hill Descent Control) и система предупреждения о съезде с полосы движения с функцией распознавания дорожных знаков.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: Fiat Professional